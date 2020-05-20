«Скорая» отказалась ехать к минчанину с симптомами COVID-19 1 20.05.2020, 19:43

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иллюстрационное Фото: Сергей Серебро

Ему предложили обращаться в поликлинику.

«Скорая» отказалась ехать к минчанину с симптомами Covid-19. Ему предложили обращаться в поликлинику, где выписали направление на снимок. Тесты делать никто не предлагал, передает телеграм-канал «Баста!».

«У меня в субботу 16 мая пропало обоняние и появилась температура 37,5, - пишет он. - Слабость, сонливость, кашель.

Я был в командировке, работаю водителем. Вернувшись домой в Минск, в воскресенье позвонил 103. Там сказали обращаться в поликлинику. В поликлинике в понедельник дали больничный до пятницы и направления на снимок и кровь в четверг. Ни о каких тестах и речи не было. Состояние не улучшается. Назначили лекарства «Мегасеф» и «Гроприносин».

Дело не в состоянии здоровья даже, а в том, что, не дай Бог, людей заражу. На снимок и анализы - общие очереди, общий гардероб».

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