Власти китайского Уханя запретили разводить и есть диких животных 1 20.05.2020, 19:53

Ограничения действуют со дня опубликования документа сроком на пять лет.

Полный запрет на употребление в пищу и разведение с этой целью диких животных ввели власти китайского города Ухань, откуда началась мировая пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Запрещены также охота на диких животных и торговля ими, передает РБК.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городских властей Уханя. Ограничения действуют со дня опубликования документа сроком на пять лет.

Запрет касается всех наземных диких животных. Охота разрешена только в целях научных исследований, регулирования популяции и в других особых обстоятельствах. Для нее следует получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных допускается только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.

Предприятия и домашние хозяйства, которые разводили диких животных, получат компенсацию.

Полностью запрещена не только торговля дикими животными, но и реклама этой деятельности. «Ни одна организация и физическое лицо не должны размещать рекламу, делать вывески или рецепты, рекламировать, призывать, побуждать к употреблению запрещенных видов диких животных и их продуктов, а также заниматься незаконной торговлей дикими животными», — гласит постановление.

Все ранее выданные лицензии на охоту, искусственное разведение и на другую эксплуатацию диких животных в целях потребления аннулируются и изымаются.

Решение принято в соответствии с постановлениями постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей о запрете незаконной торговли дикими животными, борьбе с злоупотреблением пищей диких животных, незаконной охоте, торговле, транспортировке, потреблении диких животных и других незаконных действиях.