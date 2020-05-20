Гинтаутас Мажейкис: Белорусам надо перестроить всю систему власти и заставить уважать Конституцию 20.05.2020, 20:05

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Гинтаутас Мажейкис

Фото: DELFI

Сегодня народ для власти Беларуси – это воображаемое, а не действительное.

В преддверии парада 9 мая, прошедшего в Минске, в Литве была опубликована статья профессора Гинтаутаса Мажейкиса. «Парад и отказ от карантина — это удар по политике Путина. Он, кремлевский правитель, не смог этого сделать, а «пахан» тут — Лукашенко», — говорится в тексте статьи.

Корреспондент Charter97.org в Вильнюсе поговорила с доктором философских наук, профессором, заведующим кафедрой социальной и политической теории университета Витаутаса Великого Гинтаутасом Мажейкисом — о карантине, предстоящих «выборах» и об отношениях Литвы и Беларуси после пандемии Covid-19.

— Лукашенко не ввел карантин в связи с распространением коронавируса. Более того, в Беларуси прошли массовые мероприятия вроде субботников и парада 9 мая — и это при огромном приросте заболевших. За бездействие в условиях пандемии Лукашенко критикуют западные СМИ, независимые белорусские ресурсы. В Литве некоторые политики уже говорят о том, что границы с Беларусью надо оставить закрытыми. Соседняя Эстония остановила авиасообщение с Беларусью. В своей статье вы объяснили поведение Лукашенко тем, что он ведет себя как пахан. На ваш взгляд, на кого рассчитано это «паханство» и демонстрация «сильной руки»? Это сигнал Кремлю?

— Для многих стран ЕAЭС это обязательное правило поведения. Вождь без сильной руки, без кнута и помилования – слабак. После избрания Путина президентом России в 2000 году постепенно установились правила жесткой игры лидеров стран и соответственно «жэстачайшие» правила внутри вертикали власти. Вся эта идеология и мифология жесткой вертикали власти были хорошо выражены в фильме А. Звягинцева «Левиафан», где власть говорит о простом человеке как о букашке: раздавить — и не будет проблемы. Похожая тема разбирается в книге В. Сорокина «День Опричника». Сорокин описывает, как опричники в воображаемом будущем наказывают олигархов. И хотя по заверению Кремля олигархов в России почти не стало, а все пространство захвачено системой государственной власти, тем не менее опричники посылаются уже против губернаторов или слишком себя возомнившей оппозиции. И уже не на конях, украшенных головами мертвых собак, но инфо-опричники.

Лукашенко участвует в игре жесткой и агрессивной вертикали власти, где розги чередуются с царским жалованием. Эти правила игры не написаны в законах, а являются вне структурными, поэтому строятся «по понятиям», хотя и не уголовного мира — понятия другие. Такая система вертикали власти коренным образом отличается от разделения и конкуренции властей и от отсутствия единого начальника, как в ЕС. Поэтому ни о какой демократии в Западном смысле ни в России, ни в Казахстане, ни в Беларуси не может быть и речи. Для этого надо перестроить всю систему власти и заставить уважать верховный закон — Конституцию.

А вот парад Победы 9 мая — это знак Путину, что вымпел Священной Победы находится в Минске. Западу этого соревнования за священное не понять. Тут речь не о деньгах, не о нефти, не о демократии или благосостоянии, но о «более важном» — о праве причащения к священному, к тому, к чему не допускается никакая критика, где господствует канон «правды», жесткое разделение друзей и врагов, где нету третьей или четвертой стороны, где смысл смерти объявляется абсолютно ясным и есть даже свой Иуда Искариот – генерал Власов.

В этом поле нет ничего рационального, а только правила памяти, присяга и самопожертвование. И вот Лукашенко попытался похитить главное жертвоприношение или совершить воображаемый подвиг тогда, когда Путин поступил рационально и запретил парады 9 мая. А рациональность в делах священных недопустима. Это лукашенковская — личная и только его — инициатива подвига победы над Германией и коронавирусом в одном мероприятии. И этот бессмысленный вызов не будет прощен, поскольку тут речь не о деньгах, но о понятиях.

— В Беларуси в августе пройдут президентские выборы. В любой демократической стране отсутствие карантина и отрицание пандемии обрушило бы рейтинги президента колоссально. Можно ли расценивать такие шаги Лукашенко как подтверждение того, что в белорусских выборах в принципе позиция народа не значит ровным счетом ничего?

— Народ для власти Беларуси – это воображаемое, а не действительное, и власти руководствуются не объективными социологическими данными в открытом обществе, а метонимиями в стране зеркал.

Метонимия – это изображение желаемого через подобранной случай, кейс. Вот находят бравую советскую колхозницу или учителя – и их устами якобы и глаголет народ. Это и есть метонимия, троп, оборот. Так подтверждается воображаемое, ему служит и вертикаль власти. Но есть и еще более важное, верховное воображаемое – это воображаемые предки, коим посвящается нынешние битвы. Причем предки, имена, символическое, тоже подбирается по правилам идеологии и священного. В таком мире никаких выборов не может быть, предки и воображаемый народ заранее все знают. Выборы это только ритуал, процессия подтверждения всей этой системы принуждения и аскетики («затянуть ремни», «сплотиться»).

Почти все кандидаты и особенно оппозиция пытаются говорить или объективно, или языком Западной демократии, то есть разделения властей. И поэтому в стране зазеркалья они не в состоянии победить, потому что хранители «правды» их не допустят. Единственное, на что можно надеяться, это что интересы кармана номенклатуры победят страх мифического. Тогда может быть выбран другой президент, но и то только с поддержкой силовых структур. Причем этот президент не может сразу быть прозападным, и только позже он сможет рационализировать бюрократию, осуществить действительное разделение властей, преодолеть коррупцию, а там возможна и действительная демократия.

— На ваш взгляд, заинтересована ли Россия в смене белорусского президента? Использует ли Кремль «окно возможностей» в августе этого года, или же Лукашенко в целом устраивает российские власти как лояльный персонаж?

— После множества конфликтов с Кремлем нет никаких аргументов, почему Путин хотел бы поддержать кандидатуру Лукашенко. Даже тот аргумент, что придет кто-то более прозападный, Москву давно не страшит: я не слышал ни одного аргумента, кроме речей коммунистов, почему Лукашенку надо сохранить у власти. Понятно, что с иррациональным волюнтаристом — а это он доказал на Пасхе, субботнике и Параде — трудно работать. Я думаю, Москву не устроит только один вариант — явный западник с радикальной критикой Кремля. Тем не менее, коронавирус показал, что степень рациональности власти в России на порядок выше, чем в Беларуси. Поэтому я принимаю тот аргумент, что Москва не будет делать резких движений, если нет ясных признаков, что она может получить более удобного президента. Кремль выжидает. Но если только хоть один кандидат удобный Кремлю покажет даже не столько лояльность Кремлю (ее публично показывать опасно), а возможность и готовность победить, причем Кремль это увидит на основании данных своих служб безопасности, он будет участвовать в дворцовом перевороте, но никак не в революции.

— Чего стоит ожидать в двусторонних отношениях Литвы и Беларуси на фоне пандемии? Насколько реально, что границы с Беларусью так и останутся закрытыми?

— До осени явно никаких изменений не будет. В августе пройдет переизбрание Лукашенки, а осенью выборы в Сейм Литвы и формирование нового правительства. Там будет видно. Мне жаль, что президент Литвы Гитанас Науседа слишком пассивен в делах Беларуси — или его активности не видно. Основной камень преткновения — Островецкая АЭС. Чтобы сдвинуть сотрудничество с мертвой точки для начала нужно немного: самой Беларуси начать контролировать АЭС, допустить МАГАТЭ и литовских наблюдателей, оценить степень безопасности и ввести меры постоянного международного контроля.

Как только данные о безопасности и контроле будут достоверны и доступны, я уверен, что политические процессы сотрудничества Беларуси, ЕС и Литвы сразу же начнутся.

Литва, Латвия и Украина заинтересованы в Северном коридоре Балтика-Черное море, в безопасности, в торговле, культурном сотрудничестве в этом направлении. И наоборот, Кремлю пока не выгодна эта траектория, он не видит Калининграда или Санкт-Петербурга в данном направлении взаимоотношений и все, что выстраивает, движется с Востока на Запад, но не из Финляндии или Мурманска в Одессу. Но это уже цивилизационные грезы.