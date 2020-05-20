Блогер Сергей Тихановский: Вскоре власть сменится 18 20.05.2020, 20:35

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Фото: «Радыё Свабода»

Верьте в перемены, не бойтесь показать свой протест.

Об этом блогер Сергей Тихановский заявил в интервью «Радыё Свабода».

- Сотрудники ОМОНа, которые задерживали и перевозили меня, называли меня «врагом номер один государства». Я видел замешательство в их глазах. Я чувствую, что ситуация может измениться - это наша страна, нас 9 миллионов, и мы боимся одного человека, диктатора? Я думаю, что если будут массовые протесты, то они перейдут на сторону народа. Они сами сказали мне, что 2000 или 20 000 человек мы разгоним, но если их будет 100 000 - мы перейдем на сторону людей.

Наш лозунг «Стоп таракан, но пасаран!» родился после разговора с женщиной из Глубокого, которая рассказала сказку о таракане на встрече.

Я хочу сказать всем белорусам, чтобы они не боялись. Вскоре власть сменится - если не во время президентских выборов, то в следующем году. Каждый, кто получил сутки и штрафы, получит компенсацию. Верьте в перемены, не бойтесь показать свой протест.

Я был освобожден, потому что были большие протесты по всей стране. Это не осталось незамеченным для общественности, в том числе европейской. А Запад осуждает такие методы - запрещать мирные собрания, выражать свои взгляды.