Коронавирус продолжает атаковать школы и гимназии Минска 20.05.2020, 20:45

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Новые данные.

Только за последние несколько часов читатели из Минска сообщили об обнаружении новых случаев Covid-19 в трех школах и трех гимназиях, пишет телеграм-канал “Баста!”.

"В гимназии №40 Минска 15 учителей отправили на самоизоляцию. У ученика 5-го класса положительный тест. Об этом учителя сообщили учащимся, так как многих предметов не будет до конца учебного года", - пишет читатель.

"В минской школе №159 заболел ещё один учитель. Уже седьмой работник школы", - сообщает подписчик.

"Мой ребенок учится в гимназии №22 Минска, в 9-м классе. У них в классе есть случай коронавируса", - пишет читатель.

"В гимназии №40 в Минске очаг заражения "короной" появился ещё в 11-м классе. Берут мазки у контактных", - сообщает подписчик.

"В минской школе №159 болеют шесть работников и три ученика. Есть дети, у которых болеют родители, но дети ходят на уроки. Работа школы продолжается в обычном режиме. Списки контактов первого уровня не формируются. Никого не тестируют", - пишет читатель.

"В нашей школе подтвержден положительный результат теста на Covid-19 у ребёнка. Следовательно, учителя - контакты первого уровня, ушли на самоизоляцию", - говорится в родительском чате минской школы №213.

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