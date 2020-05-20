Банк Франции протестировал цифровой евро 1 20.05.2020, 20:56

2,135

фото: ledgerinsights.com

Финансовый регулятор сообщил об испытаниях блокчейна национальной криптовалюты.

Банк Франции завершил первичные испытания цифрового евро, о чем сообщил сегодня, 20 мая, на своем официальном сайте. Тестирование прошло 14 мая, в нем был задействован блокчейн, разработанный командой регулятора. Участие в процессе также принимал инвестиционный банк Societe Generale, передает РБК.

Регулятор отметил, что в ближайшие несколько недель намерен провести ряд дополнительных испытаний. Таким образом будет протестирована возможность перемещения цифровой валюты между банками.

«Результаты этих экспериментов станут важным элементом вклада Банка Франции в более глобальное осмысление цифровой валюты Евросистемы», — написали в ведомстве.

Банк Франции сообщил о своих планах тестирования цифровой валюты в декабре. В ведомстве отметили, что проект будет охватывать ограниченный круг учреждений и не затронет розничные платежи для граждан. Глава центробанка Франсуа Виллеруа де Гало добавил, что потребительская криптовалюта требует особого контроля, а при работе с новой технологией должен использоваться «серьезный и методический подход».