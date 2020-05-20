В Гродненском колледже искусств выявлен COVID-19 20.05.2020, 21:16

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Занятий нет, аудитории дезинфицируют.

В Гродненском государственном колледже искусств у двух преподавателей и одной учащейся подтвердили коронавирус. Об этом tut.by рассказали сотрудники учреждения образования. Сейчас в помещениях колледжа проводят дезинфекцию, занятия приостановлены.

— Вчера, 19 мая, всех предупредили, что в здании будут проводить дезинфекцию, поэтому в колледж лучше не приходить, — рассказал один из преподавателей колледжа и объяснил, что специфика обучения в учреждении такая: есть групповые занятия, а есть индивидуальные.

Группы на удаленку перевели раньше, в здании колледжа проводили только индивидуальные практические занятия.

20 мая учеба приостановлена: в колледже специалисты из Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии проводили дезинфекцию. В четверг занятий также не будет. Сотрудники говорят, что снова будут проводить дезинфекцию, но уже своими силами.

— Коронавирус подтвердили у троих человек — двух преподавателей и одной ученицы. Часть администрации колледжа на самоизоляции как контакты первого уровня, — рассказали сотрудники колледжа.

Получить комментарий о ситуации у администрации учреждения пока не удалось.