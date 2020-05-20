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В Эстонии начали тестировать «иммунные паспорта»

  • 20.05.2020, 21:29
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В Эстонии начали тестировать «иммунные паспорта»
Фото: Соцсети

С их помощью работодатель может получить медицинские данные о сотруднике.

К тестированию одного из первых в мире цифровых паспортов иммунитета приступили в Эстонии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Система призвана обеспечить более безопасное возвращение сотрудников на рабочие места после отмены карантинных мер, принятых в связи с пандемией SARS-CoV-2.

В команду разработчиков паспорта вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt. «Цифровой паспорт иммунитета направлен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества по всему миру двигаться дальше в своей жизни во время пандемии», — заявил агентству Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.

С помощью цифрового паспорта данными о результатах тестирования на коронавирус конкретного человека может пользоваться третья сторона, например работодатель. Для их передачи используется временный QR-код.


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