Ученые США: Полный отказ от карантина во всех штатах приведет к 300 000 умерших 20.05.2020, 22:08

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Результаты социального моделирования.

Результаты социального моделирования, проведенного экспертами бизнес-школы Penn Wharton Budget при Университете Пенсильвании, свидетельствуют: если все штаты Америки полностью откажутся от режима карантина и прекратят соблюдать меры предосторожности, то уже к июлю текущего года количество зараженных коронавирусом достигнет 5,4 миллионов человек, а около 300000 умрут, пишет newsru.co.il.

Частично открытие штатов при сохранении мер социального дистанцирования приведет к другому сценарию: около 3,2 миллиона случаев заражения и почти 173000 смертей к 24 июля. . По данным Университета Джона Хопкинса, к к утру среды в США было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и 92000 летальных исхода.