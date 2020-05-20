Задержанным соратникам Статкевича дали штрафы и «сутки» 20.05.2020, 22:30

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"Кандидаты протеста"

Фото с сайта statkevich.org

Активистов задержали 19 мая в здании Верховного суда.

Единомышленников Николая Статкевича, задержанных вчера в здании Верховного суда, суд Центрального района Минска 20 мая наказал крупными штрафами и арестом.

Как сообщает ПЦ «Весна», штрафы получили: Ольга Кравченко, Владимир Невмержицкий – 50 базовых величин (1350 рублей), Тамара Потоцкая – 40 базовых (1080 рублей), Анжелика Железнякова – 45 базовых (1215 рублей), Юлия Лемехова — 25 базовых (675 рублей).

Артем Бобок получил 7 суток административного ареста.

Всего во второй половине дня 19 мая были задержаны 9 человек, которые пришли подавать жалобу в Верховный суд.