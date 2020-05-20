Медики спасают Минск от коронавируса 20.05.2020, 22:55

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фото: Телеграм-канал «Баста!»

Новые фото.

Каждый день медики спасают Минск от коронавируса. Телеграм-канал «Баста!» публикует новые фото из столицы.

Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Мирошниченко, 43А, Пушкина, 85, Неманская, 81, Селицкого, 95, Машерова, 54, Авиационная, 3, Филатова, 5, Камайская, 8, Есенина, 38, Гурского, 44.

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