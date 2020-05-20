В Гомельском университете транспорта выявлен коронавирус 20.05.2020, 23:01

1,223

Фото: yandex.by/maps

Заражены минимум десять человек.

10 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Белорусском государственном университете транспорта в Гомеле. Об этом рассказал проректор по учебной работе Николай Казаков.

По его словам, первый случай коронавируса был выявлен 13 мая. Сейчас болеют семь студентов и три сотрудника. "

Это студенты военно-транспортного, механического, электротехнического факультетов и ПГС. Мальчики могут быть заражены родственниками, работающими в медицинских учреждениях", — передают "Сильные новости" слова проректора.

Казаков уверяет, что контакты первого уровня сразу пошли на самоизоляцию. А вот студенты военно-транспортного факультета живут в казарме в общежитии. "Их принимают в медицинские учреждения как контакты первого уровня. Санстанция на факультете военного транспорта сразу дезинфицирует все помещения и поверхности", — уточнил он.

Среди сотрудников COVID-19 заболели водитель, сотрудник библиотеки и преподаватель. Все их коллеги сдавали тесты и получили отрицательный результат.