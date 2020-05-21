«БТ приехало снимать не правду, а довольных жизнью людей» 9 21.05.2020, 7:49

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Фото: tut.by

Бобруйские медики рассказали, почему устроили бунт против пропагандистов.

20 мая на станцию неотложной медицинской помощи в Бобруйске приезжало Белорусское телевидение. Съемки вызвали стихийный митинг – медики и водители скорой помощи, накануне написавшие коллективное обращение к Лукашенко, возмутились, что им не позволили на камеру рассказать всю правду об их ситуации, пишет «Бобруйский курьер».

Еще 13 мая двести работников бобруйской скорой помощи отправили в администрацию Лукашенко письмо, в котором рассказывали, что обещанные 131-м указом надбавки получили далеко не все, и просили разъяснить, по каким критериям определяется, кому и сколько доплатят.

Вчера, по словам медиков, руководство станции скорой помощи, одновременно с визитом БТ, решило устроить что-то вроде собрания и попытаться объяснить нюансы указа.

«Нам говорят – мы действуем и начисляем надбавки согласно приказу Минздрава. Но мы не понимаем тех объяснений, которые слышим от своего руководства, – говорит фельдшер выездной бригады интенсивной терапии Марина Красноносова. – Нам начинают что-то говорить о том, кто был в контакте с подтвержденными случаями ковида, те и получат надбавки. Но ведь тесты делают далеко не всем, а все мы каждый день возим и пневмонии, и высокую температуру, и орви. Мы в любом случае работаем в условиях инфекции, мы каждый день рискуем, приходя на работу, поэтому я считаю, что мы все достойны доплат».

На встречу с руководством и журналистами сегодня пришли даже работники на выходных, или те, которым выходить в ночную смену.

Но к камерам БТ, по словам медиков, пригласили лишь двоих сотрудников, которые получили самые большие надбавки. Остальным же высказаться просто не дали.

«Они не правду снимать приехали, а довольных жизнью людей», – отмечают работники скорой помощи.

«А правда такая, что мы этих доплат ведь не просили, а теперь нас начинают делить на тех, кто достоин этих денег, а кто – нет, – говорит Марина Красноносова. – А мы отстаиваем свои права, задаем вопросы нашей администрации и хотим получить на них вразумительные ответы – чтобы нам рассказали, как работает указ 131».

Фельдшер рассказала, что буквально вчера со смены забрали их коллегу – позвонили из санстанции и сообщили о положительном тесте на коронавирус.

«Получается, что мы все здесь – контакты 1 уровня, есть и ковид-положительные, – отмечает женщина. – Но тесты у нас не берут, на изоляцию мы уйти не можем, мы должны работать до первых симптомов. Так и ездим к пациентам, в общественном транспорте, возвращаемся к семье».

Зарплаты, по словам работников станции скорой помощи, и так не самые высокие, а теперь еще и нагрузка выросла – стало больше вызовов на высокую температуру, пневмонии.

«Моя зарплата 600 рублей, а у меня пятеро детей, – рассказал водитель Сергей Гацко. – Как думаете, хватает этого?»

А вот со средствами индивидуальной защиты сейчас все в порядке, отмечают медики, – всего в достатке. В чем ощущается нехватка, по словам водителей, так это в машинах. Несколько старых «буханок» давно стоят во дворе станции «на приколе». Кроме того, неисправен реанимобиль, на котором обслуживали и город, и район. Уже месяц его не могут починить, потому что нет необходимых деталей.

Работники станции скорой помощи отмечают, что уже не боятся говорить открыто о своих проблемах, потому что нет больше сил терпеть. Пока прессинга и угроз увольнений не было. А если начнутся, отмечают медики и водители, то 90% напишут заявления и уйдут. И тогда в городе некому будет оказывать неотложную медицинскую помощь.

По словам фельдшеров, они точно так же, как и остальные бобруйчане, не знают, сколько в городе зараженных – им не говорят. Со слов коллег им только известно, что в инфекционке мест уже нет.

«Я хочу обратиться ко всем бобруйчанам – пожалуйста, соблюдайте правила гигиены и защиты от вируса, – говорит Марина Красноносова. – Носите маски и перчатки, избегайте скопления людей. Поверьте – чаще заболевают те, кто всем этим пренебрегает. А сколько вокруг таких беспечных людей – меня лично это просто шокирует».