«Легкие будто обдали кипятком»: молодая девушка с COVID-19 рассказала о болезни 21.05.2020, 7:55

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Фото из архива Виктории Мочаловой

После выписки Виктории Мочаловой все еще больно дышать и тяжело стоять на ногах.

Скептики в интернете часто просят показать «хотя бы одного больного коронавирусом». Найти пациента, который согласится рассказать, что происходит после заражения, действительно сложно. Люди боятся говорить о таком. Но одна из тысячи воронежцев с положительным тестом все же согласилась. Виктории Мочаловой 25 лет, она тяжело заболела, хотя почти никуда не выходила. Девять дней девушку лечили в БСМП №1. После выписки Виктории все еще больно дышать и тяжело стоять на ногах. О странных проявлениях болезни, первых симптомах и страхах, которые преследуют всех переболевших, Виктория Мочалова рассказала корреспонденту «Вести Воронеж».

Фото из архива Виктории Мочаловой

«Первые симптомы не спутаешь ни с чем»

У женщины в декрете выбор развлечений небольшой. Прогулки с детьми всегда по одному маршруту – выйти из частного дома, перейти дорогу, зайти на школьный стадион. По вечерам, когда город пустел, Виктория бегала в магазин. Обычно это ближайший к дому «Магнит» или «Центрторг». До болезни Виктория общалась только с мужем, детьми и свекровью. Где она могла подхватить инфекцию – не знает никто.

В начале майских праздников она почувствовала, что заболевает. «Для организма это было что-то новое и непонятное», вспоминает девушка. После короткой прогулки с детьми ей стало немного хуже. А за обедом полностью пропал вкус и обоняние. При этом не было ни намека на насморк или першение в горле. Зато температура сразу начала ползти вверх. К вечеру она достигла 38,5.

– В первые дни я ничем не лечилась, только сбивала температуру. Мама говорила, что все будет нормально: «Не переживай, это обычная ОРВИ». Но я чувствовала, что она была необычной. В том числе из-за усиливавшегося жжения в груди. Мои соседки по палате говорили то же самое. Даже пожилая женщина, повидавшая уже много болезней, убеждала, что ковид не спутаешь ни с чем, – рассказывает девушка.

«Давайте после праздников»

Спустя пять дней после первых сиптомов, 7 мая, Виктория вызвала врача на дом. Способность чувствовать вкус и запах еды так и не вернулась. При глубоком вдохе начинался сухой кашель, держалась температура. Люди в защитных костюмах взяли у Виктории тест на инфекцию и посоветовали капать в нос противовирусные, пить «Смекту» и АЦЦ. «Мне сказали позвонить после праздников, чтобы узнать результат теста. То есть 12 мая», вспоминает девушка. Параллельно она вызвала детского врача . Ее беспокоила температура 37 у младшего сына. Медики сказали, что у ребенка всего лишь режутся зубы. Позже специальная бригада взяла анализы у каждого члены семьи Виктории. Они оказались отрицательными.

«Попей горячего чайку»

В тот вечер жжение в груди и за ребрами усилилось, «будто в грудь засыпали перец чили». В панике девушка вызвала скорую. «Результатов теста или КТ нет, значит, нет оснований для госпитализации», развела руками бригада. Виктория попросила хотя бы укол, чтобы уснуть. В ответ получила совет попить горячего чайку. Позже в доме была вторая скорая, фельдшеры рассуждали о возможном остеохондрозе, говорили, это «что угодно, но не ковид». Ведь у всех «ковидных» непременно красное горло.

– Понимаешь, ты можешь быть здорова. Мы тебя сейчас госпитализируем, а ты там подхватишь что-нибудь. Давай дождемся теста, а там смотри сама, – сказала вторая фельдшер. И все-таки сделала Виктории укол с димедролом.

Утром раздался звонок. Разбитая и уставшая, девушка взяла трубку и услышала: «Виктория Станиславовна, с кем вы сейчас находитесь? К вам едет бригада. У вас подтвержденный COVID-19».

Фото из архива Виктории Мочаловой

«Прыгает вниз и жрет легкие»

Двусторонняя пневмония развивалась в организме стремительно. «Вирус прыгает вниз и жрет легкие», написала Виктория в соцсети.

– Я видела по телевизору, как умирают люди. Попадая в легкие, COVID оседает на нижних долях. Мое левое легкое было поражено полностью. С правым ситуация получше. Я запомнила слова, которые в больнице мне сказала врач: «Тебе еще вычухиваться и вычухиваться», – рассказывает она.

В больнице ей сразу дали горсть таблеток. На одной из пачек Виктория прочитала «От малярии». После этих таблеток ушло жжение в груди.

Что бывает потом

В палате отделения «Ковид-3» лежало четыре человека; был свой туалет и раковина. Врачи, по словам пациентов, относились к ним прекрасно, все время подбадривали. Условия были хорошими. После девятидневного лечения и двух отрицательных тестов 17 мая Викторию выписали. Сказали пить антибиотики семь дней, через 14 дней самой сделать КТ и ежедневно созваниваться с медиками по телефону.

Фото из архива Виктории Мочаловой

– Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу здорового человека. Но долго стоять на ногах не могу. Все еще болит в груди: ощущение, будто легкие обдали кипятком, и я дышу ими. Все время хочется спать. Мозг как в тумане – непонятно, что со мной происходит. Вчера вызвала доктора, он этому очень удивился. Послушал меня зачем-то, сказал, что хрипов нет. Но их не было и в самый разгар болезни. «Вас уже пролечили, дальше не знаю, чем мы сможем помочь». В общем, в больнице я чувствовала себя в безопасности, сейчас это чувство пропало, – говорит Виктория Мочалова.

Как и многих переживших болезнь, девушку злят люди, отрицающие вирус. «Когда это придет, вера сразу появится. Вирус есть, и он очень коварен», говорит она. И признается, что хочет прочитать истории других переболевших людей. Но таких в интернете почему-то, и правда, мало.

Врачи Виктории не знают, насколько восстановятся ее легкие. Этого точно не знает ни один эксперт. Пережившим коронавирус вовсе не кажется, что все позади. Их спасают в больницах, но дальше нужно бороться самим. И приходится бороться – со страхом заразить детей, страхом перед этой вечной болью в груди, страхом одиночества и беспомощностью. И, по словам переболевших, нет ничего хуже скептиков, которые не верят в эту случившуюся с миром трагедию.