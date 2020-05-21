«Проект»: Как Лукашенко заражает белорусов коронавирусом 3 21.05.2020, 8:11

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Масштабная картина преступления.

Свою «избирательную кампанию» Лукашенко начинает в разгар пандемии. Правитель Беларуси демонстративно не объявляет карантин, отчитываясь о низкой смертности от коронавируса. Однако его «настрой» не совсем отражает реалии эпидемии, пишет российское издание «Проект».

«Белорусские власти оказывают беспрецедентное давление на журналистов, освещающих ситуацию в стране. Работа на иностранное СМИ без аккредитации белорусского МИДа грозит репортерам высоким штрафом и административным обвинением. Поэтому из соображений безопасности автора этой статьи мы скрываем его имя под псевдонимом», - отмечает издание.

«Думаем, что нас уже это не коснется»

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас» — с этими словами Лукашенко в окружении военного командования и высших чиновников принимает парад Победы в Минске — единственный в Европе реальный парад Победы 9 мая 2020 года в разгар пандемии коронавируса.

Несмотря на разнарядки властей в этом году парад Победы в Минске оказался куда менее популярным мероприятием из-за коронавируса, чем раньше, было заметно невооруженным глазом.

«Мне позвонили из администрации Октябрьского района и вежливо предложили посетить парад, пригласили на третью трибуну. Я начала возмущаться, и разговор закончился», — рассказала «Проекту» жительница Минска Анна.

Совсем недавно у Анны умер отец, а сама она и ее мать переболели тяжелой пневмонией. Вновь посещать места массовых скоплений людей у нее желания не было.

Анна — лишь одна из многих жителей Минска, кого чиновники пытались зазвать на парад. Вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения отложить или отменить массовые мероприятия, власти не только не отказались от проведения парада, но и спустили в бюджетные организации разнарядки на его посещение.

«Обещали, что на сессии будут плюсы, зачет поставят. От администрации университета поступило сообщение. Какие-то поблажки пообещали при заселении в общежитие» — рассказал «Проекту» студент одного из минских вузов Дмитрий.

Сам Дмитрий на парад не пошел. Все его знакомые, как он уверяет, тоже: «Не подействовало».

То, что несмотря на разнарядки властей в этом году парад оказался куда менее популярным мероприятием, чем раньше, было заметно невооруженным глазом. В открытой для всех посетителей зоне у ограждения, поближе к проходящим колоннам, стояли лишь небольшие группы людей: в другие годы в этом месте было не протолкнуться. Зрителей было в десятки раз меньше обычного. После парада в центре Минска — никаких массовых гуляний и других признаков праздника. Лишь на площади Победы чиновники возлагали цветы к вечному огню.

По данным белорусского МВД, парад в э том году посетили более 15 тысяч человек. Для сравнения: на парад в 2017 году пришли 250 тысяч жителей .

Девушки, торгующими флажками, рассуждают, что не пошли бы на парад, если бы не подработка, а сотрудник дежурящего экипажа скорой помощи говорит, что медики опасаются последствий проведения массовых мероприятий.

«Мы не можем ни о чем судить, и это беда»

Девочка с косичками увлеченно заплетает косы своим куклам. Рядом на пестром диване на фоне ковра бабушка занята вязанием. «Будь здорова, внученька!» — говорит бабушка чихнувшему ребенку. Потом чихает сама и исчезает со звуком лопнувшего воздушного шарика. «Во время весенних каникул оградите детей от прямого контакта с пожилыми людьми», — напутствует надпись на экране.

Это социальная реклама, показанная на государственном телевидении Беларуси. Актриса, сыгравшая в ролике бабушку, говорила, что видео утвердил лично Лукашенко.

В то время как государственное телевидение показывает юмористические ролики и оптимистичные репортажи об успешной борьбе с пандемией, в интернете то и дело появляется информация о новых очагах эпидемии — тех, о которых официальные медиа не рассказывают.

В середине апреля районный центр Столбцы в 70 километрах от Минска стали называть «белорусским Бергамо» — по аналогии с одним из очагов коронавируса в Италии. Первое сообщение о коронавирусе в Столбцах появилось 7 апреля — заболела кондуктор местного автобусного парка. С этого момента начался отсчет событий, рассказывает «Проекту» житель Столбцов Максим: «Вся автобаза встала, маршруты не ходили, и начались слухи о заражениях. Потом стали расползаться частные мнения врачей, что большое заражение, что инфекционка забита. Хотя она маленькая, два этажа всего».

Точной информации о происходящем в городе не было, пока 18 апреля главврач районной больницы не призвала местных жителей избегать контактов друг с другом, скупо пояснив, что ситуация с коронавирусом в районе непростая: «На базе нашей районной больницы была открыта больница на 134 койки. Количество пациентов с пневмонией не уменьшается» .

Это интервью появилось в популярном блоге «Беларусь головного мозга» с припиской «Главврач в Столбцах умоляет сидеть дома». После этого на маленький городок обратили внимание журналисты. В СМИ появились фотографии свежих могил на местном кладбище, а в городе поползли панические слухи, что в детские лагеря вокруг города начинают свозить больных. Считалось, что в городе болеют 70-80 человек .

Тогда Столбцовская районная газета «Прамень», подконтрольная администрации, опубликовала видео из центральной больницы района, на котором было показано — людей в коридорах нет, койки пустуют. В подтверждение репортажа главный редактор газеты заявила, что «умерших по причине пневмонии» в больнице не было. И только 3 мая, спустя месяц после первых сообщений о заболевших в Столбцах, главврач больницы признала, что умерли семеро человек, имеющих диагноз COVID-19.

«Как обыватель могу сказать, из-за отсутствия информации от государства мы не можем ни о чем судить, и это беда. Закрывая информацию, оно лишь способствует распространению слухов. Потому что запрос на информацию есть, а люди ее не получают», — говорит житель Столбцов Максим.

6 мая сюжет о ситуации в Столбцах сделал российский Первый канал, рассказав о резком росте числа заболевших коронавирусом. После этого МИД Беларуси лишил съемочную группу аккредитации, а сам сюжет белорусские СМИ назвали фейковым.

Сопутствующее заболевание

В самом начале официального графика прироста числа подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси можно заметить неожиданный кратковременный пик: 10 и 11 апреля число выявленных случаев резко подскочило до 400, хотя и до этого, и после было на уровне 200 заболевших в день.

Так совпало, что именно в эти дни в Белоруссии находилась миссия экспертов ВОЗ, которая отметила, что данные должны быть открытыми и понятными населению. Возможно, власти на два дня раскрыли более полную статистику, чтобы сделать приятное иностранной делегации. После ее отъезда цифры вернулись к прежним значениям.

Первый случай коронавируса в стране был официально зарегистрирован 27 февраля. Поначалу Минздрав следовал стратегии смягчения — вывоз и изоляция заболевших, отслеживание их контактов. Ведомство было открытым в своей работе, что в целом нетипично для Белоруссии — был даже создан специальный телеграм-канал. Так продолжалось до 19 марта, пока Лукашенко не назвал коронавирус «психозом» и заявил, что от паники Беларуси пострадает больше, чем от вируса.

Вскоре после этого открытость Минздрава резко пошла на убыль, а пресс-релизы превратились в нечитаемые ребусы, в которых напрямую не приводилось даже число новых случаев.

Вот пример одного из них от 30 марта: «Так за минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции. На настоящий момент, выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек». В расшифровке это означало, что всего с момента начала эпидемии зафиксировано 152 случая (сумма выписанных, ожидающих выписки и находящихся на лечении).

С момента визита экспертов ВОЗ Минздрав неоднократно менял форму публикации статистики: иногда давал общее количество случаев, иногда — только тех, кто находится в стационаре, иногда публиковал разбивку по регионам, иногда нет. Последние несколько недель в официальной статистике дается количество выздоровевших, количество зарегистрированных случаев и число умерших.

Иногда и сами власти дают повод для обсуждения соответствия официальных цифр реальным. Так, 3 мая на заседании правительства Лукашенко показывал распечатку графика прироста числа заболевших. Если присмотреться к графику, который он показывает, то можно заметить, что на нем количество зарегистрированных новых случаев 28 и 29 апреля превышает 1000. Однако согласно официальной статистике, за все время эпидемии ежедневный прирост ни разу не был больше 1000 человек.

Отдельные сомнения вызывает статистика смертности. Всего с момента регистрации первого заболевшего в стране от вируса умерло 160 человек. Процент смертности от числа заболевших при этом значительно ниже, чем даже в России, где статистика смертей также вызывает большие вопросы.

Причина этого, скорее всего, та же, что и в России: зачастую коронавирус не указывают основной причиной смерти.

Наталья работала медсестрой стоматологического кабинета в минской больнице скорой помощи. Шестого апреля она почувствовала себя плохо, а спустя неделю ее положили в больницу. У нее были все признаки пневмонии, вызванной коронавирусом: томография показала двухстороннее воспаление с мелкими очагами, то самое «матовое стекло» . Анализ на коронавирус подтвердился, позже ее подключили к ИВЛ, но 20 апреля она скончалась.

Основная причина смерти в официальном заключении — атеросклеротическая болезнь сердца, рассказывает ее сын Денис. COVID-19 указан лишь как сопутствующее заболевание.

«Не смогла доказать контакты»

Могилевчанка Кристина приехала домой из Витебска — города, где, по официальным данным, зафиксировано значительное число зараженных, — и хотела сдать анализ в поликлинике.

— Когда я приехала в Могилев в начале апреля, то самоизолировалась и сидела дома. Потом началась температура, я пошла в поликлинику, чтобы мне выписали справку для учебы. И там же я хотела провериться, но мне отказали, потому что я не могла доказать контакты, сказали ехать в инфекционку.

Кристине удалось сделать тест в инфекционной больнице, но для этого ей пришлось несколько дней провести в больнице с зараженными.

— Когда я приехала [в инфекционную больницу], то мне сказали, что госпитализация обязательное условие. Мне сделали анализ и положили в палату, в которой было семь человек. У двоих потом обнаружили коронавирус, и я стала контактом первого уровня.

В итоге анализы Кристины оказались отрицательным, и ее выписали.

Случай Кристины типичен: многие жители Беларуси рассказывают, что им не всегда удается с первого раза добиться проведения тестов. Анна, жительница Минска, также рассказывает, что тесты ей и ее родителям сделали только тогда, когда ее отца уже положили в больницу с воспалением легких. Тесты проводятся не всем желающим и не с первого обращения, подтверждает Алексей, медик одной из минских больниц: чаще всего решение принимает врач при повторном обращении, исходя из симптомов.

Врачи без инструкций

— Я с середины нулевых в медицине и ни разу не участвовал в нормальных учениях по особо опасным инфекциям. Так и с «короной», мы сами ездили в инфекционку смотреть, как все организовано, наша лаборатория была не в курсе, что обрабатывать костюмы надо. На данный момент четких рекомендаций как организовать работу, одеть, снять СИЗ — нет. На личной инициативе в интернете посмотрели, и в бой, — рассказывает Александр, реаниматолог одной из минских больниц .

По словам белорусских врачей, с которыми общался «Проект», основная проблема сейчас — это отсутствие четких алгоритмов работы, из-за чего, по сути, каждая больница работает по своему усмотрению. Реаниматолог Александр говорит, что медики не получали руководства по противоэпидемической работе и организации работы шлюзов . Алексей , врач из другой минской больницы, утверждает, что сильно мешает отсутствие сортировки пациентов по степени тяжести, и называет поступление пациентов «беспорядочным». «Идет бесконтрольное заражение (в целом по стране), люди ходят бессимптомно, а потом проявление дает о себе знать», — говорит Алексей.

«Такого не было даже в 2009 году во время свиного гриппа. Поступают пациенты разного возраста, в основном старше 55. О мерах безопасности до заболевания людей мы не спрашиваем», — рассказывает Виктор, хирург из Витебской области, который сейчас занимается лечением пациентов с пневмониями.

Медики, способные хоть как-то пролить свет на ситуацию, находятся под сильным давлением. Общаться с прессой они боятся из-за возможных последствий. Например, через несколько дней после репортажа журналистов портала tut.by, посвященного работе медиков с больными коронавирусом, по неизвестным причинам был уволен главный врач Витебской больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазарь.

Все белорусские врачи говорят с «Проектом» только на условиях анонимности.

Белорусские власти, как и российские, не говорят о числе заразившихся врачей, но, по словам собеседников «Проекта», их очень много. По словам реаниматолога Александра, за последние месяцы иногда на больничный уходили по 25 врачей одновременно. Еще одна его коллега умерла.

Зачастую врачи увольняются, так как не хотят работать с коронавирусом. Многих врачей пенсионного возраста отправляют в отпуска или увольняют по соглашению сторон.

Больницы Беларуси, как и российские, оказались не готовы к эпидемии. Прежде всего, говорят врачи, не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗов). По словам Александра, СИЗов достаточно только в реанимации. В остальных отделениях — острая нехватка. «В отделениях — по-разному, чаще плохо. В детских поликлиниках две-три недели назад не было ни респираторов, ни очков, ни костюмов, только маски», — говорит он.

Виктор из Витебской области говорит, что СИЗы врачи используют крайне экономно:

«То есть респиратор, халаты, носим где-то по 1 неделе. Ну и халаты, хирургические костюмы стираем все еще дома сами».

К заявлениям президента о том, что эпидемия — лишь «массовый психоз», врачи относятся как к бреду, говорит Виктор из Витебской области: «Медработники просто смеются с этих заявлений и матерятся, это полное неуважение к нашим словам и нашему труду».

Недокарантин

В отличие от Британии и России карантин в стране не объявляют.

Лукашенко объясняет это просто: иначе не выдержит экономика. Чиновники расшифровывают его заявления: только в Минске в случае карантина работу бы потеряли 465 тысяч человек .

Рестораны, бары и кафе в стране работают, но многие на грани закрытия, сокращают время работы, убирают лишние столы. Количество посетителей в торговых центрах и метро значительно сократилось. Из-за «полукарантина» в сложном положении оказались школы.

Школьные каникулы продлевали два раза, пока Лукашенко не заявил, что с 20 апреля детям пора возвращаться на учебу. С тех пор власти пристально следят за посещаемостью. «Считают детей утром на входе, потом забег администрации по кабинетам через пять минут после начала занятия, лишь бы в 8.20 в отделе образования знали сколько в каждой школе детей», — рассказал «Проекту» завуч одной из школ Гомеля. По его словам, в реальности в школу ходит около трети детей.

Однако официальной информации о заразившихся детях или контактах первого или второго уровня в школы не поступает, и это вызывает панику среди родителей. «Особенно страшно было в марте, когда малейшее приближение скорой к школе — и следом звонки родителей с вопросом «кого забрали с коронавирусом?», — добавил педагог.

Уже больше недели количество новых заболевших только по официальным данным превышает 900 человек в день. Это не помешало Лукашенко объявить: после парада заболеваемость пневмониями в Минске якобы упала в два раза.

«И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись», — добавил правитель.

8 мая 2020 года в Белоруссии официально стартовала «президентская предвыборная кампания».