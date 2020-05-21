Пинск: Хороним в день 5-6 человек, тела накрыты пленкой 2 21.05.2020, 8:28

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Фото: media-polesye.by

Репортаж с кладбища.

Журналисты «Медиа-Полесья» побывали на городском кладбище в Пинске.

Неприметное здание на территории городской больницы со стороны улицы Савича знают немногие. Здесь находится морг. Именно отсюда родственники забирают тела умерших.

У входа журналисты встретили двоих мужчин. У них умер родственник. Как они рассказали, якобы «от травм». Но тело умершего обработали какой-то жидкостью, скорее всего хлоркой. А сверху укрыли пленкой - «на всякий случай».

Издание отмечает, что в мае ситуация со смертями в городе ухудшилась. Ежедневно умирает 5-6 человек. Такой информацией с ними поделились работники ритуальных услуг.

— В апреле умерших было меньше. Сейчас работы добавилось. В мае хоронили двоих с подтвержденным ковидом. Но стараемся от таких заказов отказываться. Здоровье сотрудников важнее денег.

Представители другой ритуальной конторы признались, что ежедневно хоронят 5-6 человек.

— Все тела, которые мы забираем из городского морга, обрабатываются и сверху плотно укрываются пленкой. Такие меры предосторожности.

С представителями третьей фирмы корреспондент издания поговорила на городском кладбище в деревне Торгошицы. Во время приезда у свежевыкопанной могилы проходило отпевание одного из братьев общины христиан веры евангельской. Сверху тело умершего было плотно затянуто пленкой.

— В городском морге сейчас тела всех умерших, с короной и без нее, перед выдачей на погребение «дезинфицируют» и сверху укрывают пленкой. Мы работаем в масках, руки постоянно обрабатываем антисептиком. Страшно. Но, что сделаешь, работа у нас такая.

— Вот к слову, позавчера похоронили просвитера из этой же евангельской церкви. У него был коронавирус. Один из братьев тогда сказал, что еще три человека из их прихода лежат в больнице на ИВЛ. И, видимо, сегодня хоронят одного из тех троих. От коронавируса в основном умирают люди после 50.

И глядя на собравшихся страшно стало не от укрытого пленкой тела, а от людей, которые пришли проститься и не надели маски.