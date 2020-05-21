закрыть
21 мая 2020, четверг, 10:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последние дни путинской Помпеи

6
  • 21.05.2020, 8:31
  • 6,465
Последние дни путинской Помпеи

Не исключено, что даже кремлевская пропаганда вступила в сговор.

Невооруженным глазом можно заметить, что отечественная пропаганда на этот раз действует откровенно вяло и лениво, даже не пытаясь спасать репутацию и ботоксное лицо «Многоходовочника всея Руси», пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Не исключено, что она также вступила в сговор и в ближайшее время мы услышим первую критику в сторону вчерашнего кумира.

Критика на первых этапах необязательно должна быть прямой и лобовой — для начала хватит и завуалированной.

«Кому нужно — тот поймет».

В случае же необходимости, объем критики будет нарастать, достигая ушей уже и «глубинного народа»(на который, собственно говоря, отечественная пропаганда и направлена).

Так, примерно к ноябрю-декабрю, мы можем узнать, что основная ответственность за экономическую катастрофу, которая к тому времени начнет разрушать РФ изнутри, лежит ни на ком ином, а на «НацДедушке».

Который недосмотрел, недооценил и не предпринял своевременных шагов.

Сначала подобные обвинения будут звучать от допущенных в эфир «Зомби TV» «либеральных и прозападных» экспертов. Потом от нейтральных. А вишенкой на торте(или финальным гвоздем в гроб — кому как больше нравится) станет прямая критика «сильного Лидера» хлопотливой Карлицей и Киселем.

Вот тогда можно будет уже официально констатировать, что наступили последние дни путинской Помпеи.


популярное за неделю

Мнение

Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников
Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип