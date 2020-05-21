Последние дни путинской Помпеи 6 21.05.2020, 8:31

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Не исключено, что даже кремлевская пропаганда вступила в сговор.

Невооруженным глазом можно заметить, что отечественная пропаганда на этот раз действует откровенно вяло и лениво, даже не пытаясь спасать репутацию и ботоксное лицо «Многоходовочника всея Руси», пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Не исключено, что она также вступила в сговор и в ближайшее время мы услышим первую критику в сторону вчерашнего кумира.

Критика на первых этапах необязательно должна быть прямой и лобовой — для начала хватит и завуалированной.

«Кому нужно — тот поймет».

В случае же необходимости, объем критики будет нарастать, достигая ушей уже и «глубинного народа»(на который, собственно говоря, отечественная пропаганда и направлена).

Так, примерно к ноябрю-декабрю, мы можем узнать, что основная ответственность за экономическую катастрофу, которая к тому времени начнет разрушать РФ изнутри, лежит ни на ком ином, а на «НацДедушке».

Который недосмотрел, недооценил и не предпринял своевременных шагов.

Сначала подобные обвинения будут звучать от допущенных в эфир «Зомби TV» «либеральных и прозападных» экспертов. Потом от нейтральных. А вишенкой на торте(или финальным гвоздем в гроб — кому как больше нравится) станет прямая критика «сильного Лидера» хлопотливой Карлицей и Киселем.

Вот тогда можно будет уже официально констатировать, что наступили последние дни путинской Помпеи.