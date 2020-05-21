Шведские ученые усомнились в эффективности «стадного иммунитета» 2 21.05.2020, 8:42

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Результаты исследований стали для медиков «холодным душем».

Шведские ученые выразили сомнения в эффективности стратегии по формированию «стадного иммунитета». Об этом сообщает Reuters (перевод - lenta.ru).

Согласно последним исследованиям, всего 7,3 процента жителей Стокгольма к концу апреля выработали антитела к коронавирусу. Многие эксперты ожидали, что намного больше граждан приобретут определенный иммунитет к заболеванию.

Швеция, в отличие от большинства стран, не пошла по пути введения всеобщего карантина. В стране предпринимались в основном точечные меры по борьбе с распространением вируса. Большая часть предприятий, школ и ресторанов оставалась открытой во время эпидемии.

За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.

По последним данным, в Швеции зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения вирусом. Всего в стране 3831 человек скончался в результате пандемии.