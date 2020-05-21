Фотофакт: Как коронавирус бьет по молодым и здоровым 21.05.2020, 8:56

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Майк Шульц

фото: thebearded_nurse, Instagram

Это может случиться с каждым.

43-летний медбрат из Сан-Франциско Майк Шульц не имел хронических заболеваний, но потерял 23 килограмм веса, пока находился в госпитале с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом мужчина рассказал BuzzFeed News.

До болезни Шульц тренировался шесть - семь раз в неделю и весил 86 кг. После болезни его вес упал до 63 кг.

По словам мужчины, он думал, что провел в больнице неделю, хотя, на самом деле, пробыл в ней почти полтора месяца. Когда болел, он чувствовал сильную слабость: не мог держать телефон и печатать.

"Я не думал, что это настолько серьезно, пока это не произошло. Я думал, что достаточно молод, чтобы это не отразилось на мне, и я знаю, что многие так думают. Я хотел показать, что это может случиться с кем угодно. Неважно, молоды вы или стары, есть у вас хронические заболевания или нет. Это может повлиять на вас", - сказал он.

Мужчина был госпитализирован 16 марта. За неделю до этого он посетил вечеринку на Майами-бич, где не было жестких ограничений.

"Однако никаких реальных ограничений не было. Никакого карантина. Мы просто думали, что должны больше мыть руки и не прикасаться к своему лицу", - сказал он.

Вечеринка в Майами

фото: thebearded_nurse, Instagram

Примерно через девять дней после вечеринки у Шульца поднялась температура до 39,4 градусов, легкие наполнились жидкостью. Первые дни мужчина получал в госпитале кислород через лицевую маску, однако вскоре его ввели в состояние интубации. Четыре с половиной недели больной получал кислород через трубку в трахее.

Сейчас мужчина вернулся домой. Объем легких начинает медленно восстанавливаться.