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«Мамочка отмучилась, у меня предчувствие такое еще утром было»

  • 21.05.2020, 9:04
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«Мамочка отмучилась, у меня предчувствие такое еще утром было»

Рассказ дочери 54-летней медсестры, умершей от коронавируса.

В Пинске скончалась 54-летняя Наталья, которая работала медсестрой в центре коррекционно-развивающего обучения. У женщины была двусторонняя пневмония. После анализа на коронавирус подтвердили заражение, пишет media-polesye.by.

Наталья находилась в больнице, ее подключили к аппарату ИВЛ. Родственникам позвонили из реанимации и сообщили, что женщина умерла.

— Мамочка отмучилась… У меня предчувствие такое плохое утром было. И на телефоне пропущенные. Я перезвонила. Сказали, что реанимация. Ну, понятно… — рассказывает дочь Екатерина.

Наталью ждали врачи в Минске, но транспортировать женщину не представлялось возможным. Родственники очень надеялись на столичную помощь. Боялись не успеть. И не успели.

— Хочу сказать огромное спасибо. Огромное спасибо людям. Чтобы продолжали откликаться переболевшие на просьбы болеющих. По поводу плазмы бежать, помогать. Люди молодцы. По поводу врачей. Чтобы переводили в Минск, в Брест.


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