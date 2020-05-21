Спрос вырос на 300%: немецкие работодатели ищут новых сотрудников 21.05.2020, 9:09

7,614

Кто больше всего востребован?

Когда из-за пандемии коронавируса были остановлены многие производства, прерваны цепочки сбыта и закрыты предприятия, некоторые опасались, что следующей жертвой станет рынок труда. Однако даже во время локдауна многие компании не прекратили набор новых сотрудников.

Конечно, как прокомментировали Deutsche Welle в Институте немецкой экономики (IW), вакансий стало меньше, число безработных в апреле заметно выросло, но некоторые отрасли (среди них - химическая, фармацевтическая, и, конечно, сфера информационных технологий) даже в кризисной ситуации остро нуждаются в новых кадрах. Так, еще до кризиса немецкой экономике не хватало 124 тысячи айтишников. А локдаун только подтвердил, как важно обеспечить переход на цифру во всех областях. Поэтому неудивительно, что и во время пандемии появились новые вакансии для программистов, которые специализируются на Data Engineering, Automotive Software Development, IT Architecture, Computer Aided Engineering. Такие вакансии, например, в самый разгар кризиса выписал автомобильный концерн Volkswagen.

Кто больше всего востребован

По запросу DW онлайн-портал по поиску работы StepStone проанализировал актуальную ситуацию. В первые недели кризиса, вызванного пандемией коронавируса, наблюдалось сокращение вакансий в отраслях, которые пострадали в первую очередь: гостиничный бизнес, гастрономия, розничная торговля. За исключением сферы продовольственных товаров, аптек, сетевых магазинов. Однако был заметен и сильный рост. Речь идет, прежде всего, о сфере здравоохранения. StepStone приводит конкретные примеры: число новых вакансий в марте для врачей выросло на 300 процентов. Высокий спрос наблюдался на специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми, исследователей, ученых в сфере естественных наук.

С момента пика пандемии, который, судя по актуальным расчетам, пришелся в Германии на середину апреля, аналитики онлайн-портала отмечают возобновившийся рост общего числа вакансий - примерно на 20 процентов. Поэтому в будущее они смотрят с оптимизмом. Если к июлю ситуация прояснится и меры по ослаблению карантина будут продолжены, то, как и в случае с всемирным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов, рынок труда вернется к исходной точке, а это приведет к высокому спросу, прежде всего, на квалифицированных специалистов информационных технологий и инженерных специальностей.

Зеленый свет для соискателей

"Мы видим, что многие работодатели сдвинули сроки подачи заявлений и/или продлили их. Это означает, что даже те позиции, которые были выписаны до кризиса, связанного с коронавирусом, остаются открытыми. Просто в них нет формулировки "срочно". То есть прием на работу запланирован где-то на лето-осень 2020 года. Поэтому для соискателей поиск работы не потерял своей актуальности", - говорит Андре Шефер (André Schaefer), менеджер по коммуникациям компании StepStone.

Многие предприятия продолжили свою рекрутинговую политику, но только в цифровом формате. Для соискателей это означает, что им следует быть готовыми к видеоинтервью и коммуникации посредством современных технологий.