Иракская разведка заявила об аресте главаря «Исламского государства» 21.05.2020, 9:26

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Фото: AFP

Он возглавил организацию после ликвидации американскими военными аль-Багдади.

Иракская разведка заявила об аресте главаря террористической группировки «Исламское государство», сообщает канал «Аль-Арабия». По утверждению спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года, передает «Радио Свобода».

«Исламское государство» в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, сообщал раньше «Голос Америки». Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного — Абдельнасер аль-Кирдаш.

Подробности его биографии не приводятся, российский анонимный телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на неназванного иракского эксперта сообщает, что арестованный мог быть высокопоставленным членом «Аль-Каиды», а с 2011 по 2019 год — руководителем ИГ в Сирии.

О месте, времени и обстоятельствах его ареста так же не сообщается. Утверждается только, что он был арестован за счет получения точных разведывательных данных. «Аль-Арабия» напоминает, что в начале апреля глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи возглавил правительство страны.