«Почему мы должны доказывать свои контакты с коронавирусными больными?» 2 21.05.2020, 9:32

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Взбунтовавшиеся медики в Бобруйске настроены решительно.

В начале недели в республиканских СМИ прошла информация о коллективном обращении работников Бобруйской городской станции скорой медицинской помощи к Лукашенко: медики недовольны реализацией указа №131 – документа, предусматривающего материальное стимулирование медиков, работающих в условиях, связанных с инфекциями.

Согласно сообщениям СМИ, обращение подписали около 200 человек. Через несколько дней на станции побывала комиссия. А сегодня на станцию СМП приезжала съемочная группа республиканского телевидения. Как визит столичных журналистов изменил привычный ход работы бобруйской неотложки – об этом говорится в репортаже «Коммерческого курьера».

На часах около 15.00. С момента приезда съемочной группы прошло три часа, а около 40 работников во дворе СМП и не думают расходиться. Уходят только те, кого отправляют на вызовы, но на их место тут же приходят вернувшиеся от очередного пациента: станция работает в штатном режиме.

Среди людей прошла информация, что телевизионщики приедут вновь. Первый визит журналистов медиков разочаровал:

– Отсняли, но услышали не всех, – говорят собравшиеся. – Ждем, что вновь приедут, может сейчас получится рассказать.

Люди уверены: ни визита из Минска, ни нынешнего стихийного собрания не было бы, если бы не указ №131. Вернее, то, как он реализуется в Бобруйске.

– Почему мы должны доказывать свои контакты с коронавирусными больными? – вопрошает фельдшер выездной бригады Марина Красноносова. – Ведь, как сказало наше руководство, получить доплату можно только, если у пациента документально подтвержден covid-19. Недавно двое наших коллег контактировали с коронавирусным больным. И сами заразились, диагноз подтвержден. С ними контактировала вся наша кардиологическая бригада. Получается, что мы все – контакты первого уровня. Нам сказали, если заболеем от пациента – полагается доплата, если заразились от своих коллег – это бытовой контакт и надбавка в этом случае не положена.

По словам собравшихся, это не первые случаи заражения среди персонала станции. Заражались медики и раньше.

– А тяжелые случаи были?

– В конце апреля умер наш водитель, – рассказал Юрий Болбас. – Отчего – не знаю. Справку о смерти нам не показывали, но хоронили в закрытом гробу. 46 лет человеку было.

Юрий демонстрирует свой расчетник, он тоже работает водителем. Сумма той самой надбавки – чуть больше 145 рублей. Притом, что согласно указу, как думал Юрий Болбас, он как «иной работник здравоохранения» должен был получить 1000 рублей – минимальную сумму, прописанную в документе. Недовольны своими расчетными и все, с кем мы общались.

По словам собравшихся, сейчас со средствами защиты на станции все более или менее нормально. Но на старте пандемии ощущалась нехватка респираторов.

Медики настроены решительно.

– Работница, которая выдает нам химсредства, сейчас лежит в больнице с токсическим гепатитом, – продолжает Марина Красноносова. – Она разве не подвергала свое здоровье опасности?

В разговор включаются и санитарки.

– Что одну машину помыла за смену, что 20 – сумма одна и та же, – говорит санитарка Инна Боровая.

Поговорив с персоналам, журналисты пошли за комментарием к главному врачу станции СМП Сергею Геннадьевичу Чудову.

– Пишу объяснительную, никаких комментариев, – ответил С. Г. Чудов.

Вернувшись во двор скорой, обратили внимание: людей стало еще больше. Все, с кем мы сегодня общались, не стеснялись в открытую говорить о своих проблемах. С масками на лицах, но с фамилиями и должностями.