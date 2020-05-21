Фотофакт: На борисовском кладбище вырос новый квартал могил 1 21.05.2020, 9:45

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Местная «районка» перестала публиковать данные о количестве умерших в городе.

Три недели подряд газета Борисовского райисполкома не публикует данные ЗАГСа о количестве зарегистрированных смертей, хотя ранее исправно предавала такую информацию гласности, пишет ex-press.by.

Это обстоятельство оставляет широкое поле для самых разных догадок. Две взаимоисключающие таковы: либо в Борисове и в самом деле перестали умирать люди, либо количество смертей заметно выше обычного уровня.

Что касается первой гипотезы, то она опровергается новым кварталом могил, которым приросло только Алексеевское кладбище за последний месяц.

По поводу второй версии ничего определенного сказать нельзя. Вполне возможно, что с количеством смертей все как обычно, но в районке решили просто «не нагнетать» и давать только позитивные новости о количестве появившихся на свет младенцах.

Следует заметить, что подобное решение в нынешних условиях вовсе не пресекает слухи и домыслы, а лишь создает для них благодатную почву.