Польский профессор рассказал, когда пропадает иммунитет от коронавируса 21.05.2020, 9:59

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Эрнест Кухар

Почему люди заражаются COVID-19 повторно?

Коронавирусом можно заразиться еще раз. Как он влияет на детей и что такое «болезнь Кавасаки»? «Белсат» опубликовал интервью с профессором Эрнестом Кухаром, руководителем клиники педиатрии Варшавского медицинского университета. Он также является президентом польского общества вакцинологов и экспертом медицинской клиники «Люкс Мед» (LUX MED).

- Можно ли выработать долгосрочный прочный иммунитет от коронавируса?

- Мы еще не все знаем о коронавирусе. Но опираясь на знания о родственных вирусах, то есть о вирусе SARS, который был в 2002 году, о человеческих коронавирусах, на которые приходится от пяти до пятнадцати процентов обычных простуд, мы знаем, что иммунитет после заражения появляется. Он несовершенный, неполный, держится 6 месяцев. Наверное, через два года исчезает. Поэтому переболевшие коронавирусом, если будет похожая ситуация, тоже получат иммунитет на определенное время.

- Можно ли заразиться новым коронавирусом еще раз? Если да, то от чего зависит тяжесть очередного заболевания?

- Сразу скажу, что такие случаи, к сожалению, наблюдаем. Но эти случаи очень редки. То есть после коронавируса появляется иммунитет, видимо не до конца жизни, а на несколько месяцев, но случаются случаи повторного заражения. Эти вещи настолько редки, что трудно говорить о деталях.

- Коронавирус и дети. В начале пандемии успокаивали, что дети не болеют коронавирусом. Но переносят ли?

- В отличие от гриппа, когда дети заражают семьи, являются источником заражения для общества, в случае коронавируса дети заражаются от взрослых. Если есть зараженный ребенок, то ищем в семье зараженного человека и обычно его находим. То есть дети – показатель болезни взрослых.

- Недавно появилась информация, кажется из США, что дети получают так называемый токсический шок. Что это такое и насколько грозит детям в Европе?

- Первоначальная информация о течении заражения новым коронавирусом у детей была очень оптимистична и успокаивала. Говорили, что дети не болеют или болеют редко, а если болеют, то в легкой форме. Тем временем в этом году в конце апреля в Англии обратили внимание на 12 случаев синдрома системного воспалительного ответа, характеризующегося высокой температурой, высокими показателями воспаления, например, C-РБ и повреждением одного или более органов. При этом нет причины для такой болезни. Эта болезнь напоминает болезнь Кавасаки. Это систематическое воспаление сосудов среднего калибра по неизвестной причине. Из-за того, что сосуды есть в принципе во всех тканях, признаки этой болезни тоже систематические.

В случае этой новой болезни (ведь все указывает на то, что мы имеем дело с новой болезнью) допускают, что возможным фактором запуска является как раз новый коронавирус.

Просто мы знаем, что у взрослых причина смерти именно сепсис. Это неправильная, обычно чрезмерная реакция на заражение, такая цитокиновая буря. То есть организм чрезмерно реагирует воспалением на вирус. Таким образом состояние воспаления повреждает различные ткани и органы. Возможно, что-то подобное происходит у детей. Как я вспоминал, мы не знаем причин болезни Кавасаки, которую напоминает эта новая болезнь. Часть детей оказывается зараженной тем коронавирусом, а часть – нет. Поэтому не все понятно, но если что-то такое когда-то случилось, то следует соблюдать осторожность, потому что одна из возможностей – заражение коронавирусом.

- Продолжая тему детей. Не рано ли говорить о том, какие группы детей наиболее склонны к заражению?

- Некоторые вещи знаем. Уже китайские, а позже американские и итальянские данные принесли определенную информацию. Знаем, что точно чаще всего и тяжелее среди детей болеют младенцы, то есть в первый год жизни. В группе риска дети с хроническими заболеваниями легких, например, с дисплазией легких (это последствие преждевременного рождения) или с другими хроническими болезнями легких, которые у детей более редко встречаются, чем у взрослых. Также дети с онкологией тяжело болеют.

- Насколько серьезно Вы воспринимаете гипотезу о том, что вирус не появился эволюционно, а возник в лаборатории. Насколько это фантастично, что можно создать такой вирус? А насколько это реалистичный сценарий?

- Я думаю, что развитие технологий позволяет генетическую инженерию. Возможно, не создание вируса от нуля, а его модификацию. Например, создание гибрида из двух вирусов. Но, честно говоря, мне, как клиницисту, кажется, что это не имеет значения. У нас есть проблема, есть заболевания среди людей. Натуральный этот вирус или искусственный, нам, честно говоря, все равно.

- Есть ли данные о том, что штаммы вируса различаются в разных странах или разных регионах мира.

- Безусловно. Новый коронавирус, то есть SARS-CoV-2, относится к РНК-вирусам. Они имеют одну цепочку нуклеиновой кислоты. Что это значит? Мы, люди, и все высшие животные имеют ДНК-кислоту, которая имеет две цепочки. По второй цепочке можно проверить правильность копирования, нет ли ошибок. В случае РНК такой возможности нет. Вирусы РНК отличаются очень быстрой мутацией. Если они копируются, то делают ошибки. Это накопление ошибок приводит к тому, что вирусы потом немножко отличаются. Уже в начале эпидемии нашли по крайней мере 9 отличий. Скорее всего этих штаммов со временем будет все больше. Ведь все больше зараженных людей. Это что-то типа гриппа. Думаю, что это явление очень похоже. Грипп, как в калейдоскопе, как кубик Рубика, меняется. Поэтому мы должны каждый год делать прививку от гриппа, так как каждый год кружит немножко другой штамм вируса и вызывает болезни.