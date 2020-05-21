Спутниковые снимки разведки помогли в изучении сурков 21.05.2020, 10:28

Ученые изучили изменение ареала обитания и численности животных.

Биологи впервые использовали архивные фотографии, сделанные американскими разведывательными спутниками более полувека назад, чтобы проследить за живой природой казахских степей, пишет «Вокруг света».

Практически сразу после запуска первого искусственного спутника Земли в США стали развивать программу слежения за наземными объектами на территории СССР с орбиты. Проект Corona продолжался с 1959 до 1972 год и включал шесть производивших снимки космических аппаратов. К нашему времени эти изображения утратили гриф секретности и сохраняются в открытых архивах Геологической службы США (USGS).

Каталина Мунтану и ее коллеги из Берлинского университета имени Гумбольдта предложили использовать эти данные для изучения изменений в ареалах угрожаемых видов животных, численность которых за это время резко сократилась. В качестве примера ученые проанализировали снимки, оценив распространение в Казахстане степных сурков (байбаков) — сегодня и в 1960-х.

Один из спутниковых снимков, использованных учеными. Норы байбаков видны как белые точки

Байбаки живут большими многолетними колониями, устраивая и временные, и постоянные норы. На спутниковых фотографиях времен холодной войны ученые идентифицировали более 5000 таких поселений, сопоставив их с современными снимками. В результате обнаружилось, что популяции сурков в регионе за последние полвека сократились на 14 процентов. При этом на территориях, которые со времени «освоения целины» активно используются под сельское хозяйство, это падение составило 60 процентов.

Авторы исследования отмечают, что байбаки сохраняют приверженность своим норам даже после того, как те разрушены, стараясь возвращаться и восстанавливать повреждения. Однако это занятие требует больших усилий и расходов энергии, и если человеческая деятельность приводит к регулярному разрушению жилищ, со временем животные истощаются и им становится все сложнее выживать. По-видимому, это и происходит с сурками в казахских степях.