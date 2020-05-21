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Врач из Пинска рассказала, как в Беларуси фальсифицируется статистика по COVID-19

  • 21.05.2020, 10:37
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Врач из Пинска рассказала, как в Беларуси фальсифицируется статистика по COVID-19

На самом деле пациентов с пневмониями и явным коронавирусом просто нереально много.

Нет теста – нет коронавируса. Врач из Пинска рассказала, как фальсифицируется статистика, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Сейчас наши тесты, которые мы берем у пациентов, делаются с большой задержкой, - пишет нам сотрудница Пинской центральной городской больницы. - Проблема в том. что ПЦР [полимеразная цепная реакция - метод диагностики многочисленных инфекций] делает всего одна лаборатория, котоая обслуживает несколько районов. У них нет всего, что необходимо для проведения ПЦР в тех объемах, которые нужны. Поэтому пациенты ждут не 5-7 дней, а 15-25, и кажется, что это только начало.

Пациентов с пневмониями и явными «ковидами» очень много, просто нереально, но все они будут «нековидными», потому что если нет теста - то нет и Covid-19. Вот такие вот фокусы от Минздрава».

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