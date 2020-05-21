Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек 21.05.2020, 10:43

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Количество смертей от инфекции приближается к 330 тысячам.

Более пяти миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших — более 1,5 миллиона человек — по-прежнему в США. На втором месте по этому показателю находится Россия с 308 тысячами инфицированных, далее идут Бразилия (291 тысяча) и Великобритания (249 тысяч).

Количество смертей пациентов с СOVID-19 достигло 328 тысяч: 93 тысячи в США, 35 тысяч — в Великобритании и 32 тысячи — в Италии. Еще 1,9 миллиона человек выздоровели. Больше всего выздоровевших зафиксировали в США (294 тысячи), Германии (156 тысяч) и Испании (150 тысяч).