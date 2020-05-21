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«Это унизительно»: борисовским медикам работу с COVID-19 будут считать и оплачивать по минутам

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  • 21.05.2020, 10:52
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«Это унизительно»: борисовским медикам работу с COVID-19 будут считать и оплачивать по минутам
иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Врачей продолжают обманывать.

Тема выплат за работу с больными COVID-19 продолжает вызывать вопросы. В распоряжении tut.by оказалась копия приложения к приказу главного врача Борисовской ЦРБ. Согласно ему, медики должны фиксировать имя каждого пациента с COVID-19, вид оказанной ему помощи и время, в течение которого они были в контакте. На основании этих данных комиссия должна рассчитать размер доплаты, которая предусмотрена по указу «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Вроде все по правилам, но есть нюанс.

Как объясняет врач, работающий в районной больнице Борисова, он и его коллеги должны вносить в табель не только каждого пациента с COVID-19, но и время, которое они провели в контакте, вплоть до минут. В конце месяца, говорит медик, эти минуты суммируют, чтобы установить окончательный размер надбавки, хотя в указе Лукашенко речь идет о том, что оплачивать работу с зараженными коронавирусом должны по сменам.

После того как Лукашенко подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения», Минздрав дал подробные разъяснения, каким образом его применять.

Как объяснили специалисты, в указе нет определения, что доплата устанавливается только работникам инфекционных отделений. Следовательно, всем медработникам, которые оказывают помощь больным с диагнозом COVID-19, положена надбавка.

Ее размер должна определять специальная комиссия (по определению условий труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат). Надбавки должны устанавливаться каждый месяц и выплачиваться за фактически отработанное время.

Согласно разъяснениям Минздрава, если у врача или другого медработника был разовый контакт с пациентом, инфицированным коронавирусом, то надбавка выплачивается за один рабочий день или за всю смену, во время которой он контактировал.

По словам врача, который попросил сохранить анонимность, в Борисовской ЦРБ ситуация с оплатой выглядит следующим образом:

— За апрель практически никто обещанных доплат не получил. В мае появился приказ главного врача, который нам так и не показали — объяснили на словах. Сейчас мы должны заполнять табели, в которых пишем, сколько минут контактировали с заболевшими коронавирусом или контактами первого уровня. В конце месяца время суммируют. После этого будет собираться комиссия и решать, сколько денег дать каждому медработнику и правду ли мы написали в табелях.

В табели медицинские работники должны внести данные пациента и номер медкарты, дату подтверждения диагноза COVID-19, указать форму оказания медпомощи, ее дату и время. Также в них есть графы, куда нужно внести отработанное время с зараженным пациентом и фактически отработанные часы за месяц в целом.

— Проблема в том, что в табель нужно заносить только тех, у кого подтвердился коронавирус по данным мазка. Даже если по симптомам мы предполагаем диагноз или у пациента двусторонняя пневмония, время до того, как придет результат, контактом не считается, — говорит врач. — Результат экспресс-теста в расчет не берется. А мазок может идти и семь дней. То есть все это время, пока ты обследуешь пациента, оказываешь помощь, контактом не считается и, следовательно, не оплачивается. Плюс после всего нужно еще отдельно узнавать, подтвердился ли у твоего пациента коронавирус или нет.

По словам врача, у среднего медицинского персонала есть нормы, сколько минут контакта они должны вписывать в табель.

— Раздать таблетки — минута, сделать укол — три минуты. В сумме — четыре. Их и должны писать. Наша больница не считается учреждением, которое оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Но к нам обращаются люди с пневмониями, мы с ними контактируем, проводим обследования. Либо поступает человек с основным диагнозом, а после у него обнаруживается COVID-19. Мы в контакте каждую смену, но должны считать не дни, а минуты.

По словам врача, некоторые его коллеги отказались считать время, которое они провели в контакте, поскольку «это унизительно».

— Мы в любое время дня и ночи должны оказывать медицинскую помощь. Если кто-то выпадает, то возрастает нагрузка на других. Но мы понимаем, что не должны подставлять коллег. Никто не уходит в отпуск, не увольняется, но считать минуты — это унизительно. Конкретно мне не нужны доплаты как таковые. Но очень хотелось бы осознавать, что я делаю все не зря: не зря оказываю помощь, не зря подвергаю опасности своих родственников.


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