«Нельзя даже почесать глаза»: лидские врачи рассказали, как они работают во время эпидемии 1 21.05.2020, 11:23

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Медиков удивляет беспечность некоторых граждан.

В Лидском районе бушует эпидемия коронавируса. В центральной районной больнице изданию «Лідская газета» рассказали о борьбе с COVID-19 и о том, в каких условиях приходится работать медикам.

На данный момент в ЦРБ несколько корпусов перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, пневмониями и острыми респираторными инфекциями. Все помещения разграничены на условно «чистые» и «грязные» зоны. Построены шлюзы, или так называемые специальные санитарные пропускники, где сотрудники переодеваются, обрабатывают одежду, могут безопасно перейти из одной зоны в другую.

— Одно из условий перепрофилирования отделений — это наличие там достаточного количества точек подключения кислорода, так как кислородотерапия является важной частью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, — рассказывает заместитель главного врача Лидской ЦРБ Елена Дапиро. — Было протестировано необходимое медицинское оборудование, пополнены запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Чтобы минимизировать риск передачи инфекции от коронавирусных больных, и в отделениях выделены «чистые» и «грязные» зоны, и каждый сотрудник обязан строго соблюдать алгоритм движения по этим зонам.

— План работы на случай возникновения особо опасных инфекций в отделении был всегда. На бумаге… Даже не думала, что наступит момент, когда теорию придется применять на практике, — признается заведующая инфекционным отделением Лидской ЦРБ Анжелика Гончар.

В «обмундировании» медицинские работники выглядят практически одинаково. Чтобы как-то различать друг друга, многие подписывают свои комбинезоны маркером.

— В полной экипировке мы проводим целый день, то есть походы из «грязной» зоны в «чистую» возможны только по острой необходимости, так как нужно соблюсти целый «ритуал», — сказала Анжелика Гончар. — Конечно, хочется снять этот респиратор, подышать, глотнуть воды или просто почесать глаза — но нельзя, ничего этого нельзя, все эти мелочи для «чистой» зоны. И вот таким образом проводишь осмотр пациентов и всю соответствующую работу.

В конце смены (как правило, это 6−8 часов, но у разных специалистов это время может варьироваться) сотрудник идет в специально отведенную зону. И вот там, согласно строгой инструкции, снимает СИЗ.

— Каждый, кто работает в «грязной» зоне, носит одноразовые средства индивидуальной защиты (СИЗ): комбинезон, бахилы, шапочки, перчатки, маски, очки или лицевые щитки, — рассказывает Анжелика Гончар. — Личные вещи с собой проносить нельзя, так как вирус на поверхности различных предметов может сохраняться до нескольких дней. Мобильные телефоны упаковывают в пленку, которая потом утилизируется.

В Лидской ЦРБ какое-то время назад начали формировать медицинские команды по борьбе с инфекцией. На помощь лидским врачам время от времени приходят и медики из областного центра, например, на прошлой неделе в Лиду приезжал профессорский состав Гродненского медицинского университета: инфекционист, реаниматолог и пульмонолог.

По словам врачей, поначалу им, конечно, было страшно работать с пациентами с неизученным вирусом, но страх быстро прошел, сменившись установкой «надо».

— Течение коронавирусной инфекции бывает разное, от бессимптомного до тяжелого, — говорит Анжелика Гончар. — Госпитализированные в стационар пациенты получают медикаментозное лечение согласно клиническим протоколам. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы вылечить пациентов, помочь им. И точно знаем: если бы все соблюдали масочный режим, дистанцию, правила поведения в общественных местах, прописанные Минздравом, возможно, многим бы удалось избежать заражения. Меня удивляет: я иду по улице на работу, потому что должна, потому что меня ждут пациенты, а люди без масок едут в автобусах, толпятся в магазинах, отдыхают компаниями на природе…

Напомним, 7 мая в Лиде от коронавируса умер 36-летний Леонид Мильковский. Мужчина работал экономистом в небольшой местной фирме. Сначала все выглядело как обычная простуда. 20 апреля лидчанин ушел на больничный, неделю пробыл дома, а после того как снимок показал пневмонию — мужчину госпитализировали. Ему становилось все хуже, и 7 мая он умер.