Врач «скорой» из Витебска: Безумно страшно от того, во что COVID превращает здоровых крепких мужиков
- 21.05.2020, 11:43
Вывод один: люди, сидите дома.
Об этом в «Фейсбуке» написала врач скорой помощи из Витебска Дарья Юшкевич:
«Ну что же, некие выводы по прошествии первой рабочей ночи.
Конечно, я понимала, куда я иду. Что грязная зона, что реанимация. Но некие очки, так, с розоватинкой, все же были.
В первые три часа они разбились безвозвратно и на мелкие осколки.
Страшно.
Безумно страшно то, во что превращает болезнь здоровых крепких мужиков. Когда ты снимаешь ему маску, чтобы дать воды, а он, сделав два глотка в изнеможении просит: одевай, гибну.
Когда перед тобой гора, этакий Добрыня Никитич, и ты ночью заходишь к нему в бокс проверить – спит или нет, а он берет за руку и говорит: девочка, посиди со мной.
Когда старушка, явно видевшая в своей жизни немало, смотрит на тебя глазами полными слез, и тихо шепчет: «Гэта смерць прышла? Дыхаць не магу…»
Неверно (или даже наивно) думать, что побывав на ИВЛ долгий срок, человек возвращается таким же, как и был. Гипоксия мозга делает свое коварное дело, и поведение становится непредсказуемым… Думаю, понятно.
И два фактора, которые не дают возможности хоть на минуту разжать внутреннее напряжение – постоянный кашель из всех пяти боксов и писк аппаратов…. Это как знаете – в древние времена была такая пытка: человека сажали в камеру, и где-то поодаль от него планомерно капала вода. Кап, кап, кап…. В конечном итоге человек сходил с ума.
Пробовала немного задремать в три часа ночи.
Но.
В сестринской и на посту просто дикий холод. Я не знаю что это – побочный эффект старого здания или этакая «любовь» нашего государства к медицинским работникам, но спасали лишь два обогревателя. Иначе – начинает просто колотить. Три раза проваливалась в тревожный, какой-то липкий сон и все три раза мне на плечо ложилась рука – Даш, вставай, нужна помощь.
В иных условиях выпил бы кофе, и взбодрился. Но я медик в грязной зоне.
Поэтому бодрилась игнором лифта в свободную минуту.
Вывод один – люди, сидите дома. Носите перчатки, респираторы, маски. Не тусите по ТЦ и магазинам без особой на то причины.
Это реально ОЧЕНЬ СТРАШНО».