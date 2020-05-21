Врач «скорой» из Витебска: Безумно страшно от того, во что COVID превращает здоровых крепких мужиков 21.05.2020, 11:43

Дарья Юшкевич

Вывод один: люди, сидите дома.

Об этом в «Фейсбуке» написала врач скорой помощи из Витебска Дарья Юшкевич:

«Ну что же, некие выводы по прошествии первой рабочей ночи.

Конечно, я понимала, куда я иду. Что грязная зона, что реанимация. Но некие очки, так, с розоватинкой, все же были.

В первые три часа они разбились безвозвратно и на мелкие осколки.

Страшно.

Безумно страшно то, во что превращает болезнь здоровых крепких мужиков. Когда ты снимаешь ему маску, чтобы дать воды, а он, сделав два глотка в изнеможении просит: одевай, гибну.

Когда перед тобой гора, этакий Добрыня Никитич, и ты ночью заходишь к нему в бокс проверить – спит или нет, а он берет за руку и говорит: девочка, посиди со мной.

Когда старушка, явно видевшая в своей жизни немало, смотрит на тебя глазами полными слез, и тихо шепчет: «Гэта смерць прышла? Дыхаць не магу…»

Неверно (или даже наивно) думать, что побывав на ИВЛ долгий срок, человек возвращается таким же, как и был. Гипоксия мозга делает свое коварное дело, и поведение становится непредсказуемым… Думаю, понятно.

И два фактора, которые не дают возможности хоть на минуту разжать внутреннее напряжение – постоянный кашель из всех пяти боксов и писк аппаратов…. Это как знаете – в древние времена была такая пытка: человека сажали в камеру, и где-то поодаль от него планомерно капала вода. Кап, кап, кап…. В конечном итоге человек сходил с ума.

Пробовала немного задремать в три часа ночи.

Но.

В сестринской и на посту просто дикий холод. Я не знаю что это – побочный эффект старого здания или этакая «любовь» нашего государства к медицинским работникам, но спасали лишь два обогревателя. Иначе – начинает просто колотить. Три раза проваливалась в тревожный, какой-то липкий сон и все три раза мне на плечо ложилась рука – Даш, вставай, нужна помощь.

В иных условиях выпил бы кофе, и взбодрился. Но я медик в грязной зоне.

Поэтому бодрилась игнором лифта в свободную минуту.

Вывод один – люди, сидите дома. Носите перчатки, респираторы, маски. Не тусите по ТЦ и магазинам без особой на то причины.

Это реально ОЧЕНЬ СТРАШНО».