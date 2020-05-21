В России вспыхнул новый скандал с «Адмиралом Кузнецовым» 7 21.05.2020, 11:58

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Строитель дока для авианосного крейсера пожаловался в прокуратуру.

Компания "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.), которая строит сухой док в Мурманске для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", пожаловалась в Генпрокуратуру и Совет безопасности на заказчиков стройки — Центр судоремонта "Звездочка" и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщает РБК.

В обращениях владельца И.И.С. Глеба Евтушенко говорится, что центр "Звездочка" заплатил только 2,6 миллиардов рублей из семи миллиардов аванса и не оплатил фактически выполненные работы стоимостью около 800 миллионов рублей. Кроме того, "Звездочка" задержала предоставление проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции более чем на полгода, а по второму — не прислала до сих пор. Без них работа заблокирована.

По словам Евтушенко, чтобы в июне 2021 года "Адмирал Кузнецов" смог встать в недостроенный док для установки донной арматуры, винтов и валов, работы по обоим этапам нужно было вести одновременно.

Теперь "Звездочка" планирует разорвать контракт с И.И.С., что сдвинет сроки постановки крейсера в док на 2022 или 2023 год. По мнению владельца И.И.С., это"нанесет финансовый ущерб и вред обороноспособности государства". В связи с этим Евтушенко попросил Генпрокуратуру проверить заказчика и стройку и запретить "Звездочке" расторгать контракт.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) виновным в срыве сроков называют самого подрядчика – компанию "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство". В ОСК сообщили, что работы оплачиваются своевременно, а документация на второй этап проходит согласование, пишет "Коммерсантъ".

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе российского флота. В апреле 2018 года он был передан в ведение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Гражданским специалистам предстояло полностью модернизировать его энергосистемы и вооружение. На эти работы был заключен контракт стоимостью около 65 миллиардов рублей. Ещё 23 миллиарда рублей было запланировано на реконструкцию сухого дока для ремонта. Ремонт корабля должен был продолжаться до конца 2022 года. Однако в октябре 2018 года, когда корабль стоял в плавучем доке на заводе в Мурманске, произошел сбой в подаче электричества. Док затонул, а один из кранов упал на палубу авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров.