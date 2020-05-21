Инфекционное отделение Бобруйской ЦРБ полностью забито пациентами с COVID-19 21.05.2020, 12:05

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Больницу скорой помощи освобождают под заразившихся.

Вспышка COVID-19 в Бобруйске Могилевской области. Городскую больницу скорой медицинской помощи готовят к приему зараженных. Только за сутки в Центральную больницу поступило около 80 пациентов с пневмонией, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Бобруйск, Больница скорой медицинской помощи. Бабушку положили две недели назад в терапию. Было давление высокое. Спустя неделю все в отделении забегали, сказали, что тех, кто хорошо себя чувствует, готовим на выписку. Потом пришел врач и сказал, что у кардиолога, санитарки и медсестры подтвержден коронавирус. Бабушку выписали в этот понедельник, отделение на карантине", - сообщает сотрудник больницы.

"Отца моей подруги вчера выписали домой с тромбом. Сказали, что выписывают всех, кто может ходить. Больница скорой медицинской помощи", - пишет жительница города.

"Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи. Выписывают всех, кто не в тяжелом состоянии. Будут принимать пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Covid-19 обнаружен у многих сотрудников", - сообщает еще один работник БСМП.

"Есть информация по Бобруйску. "Инфекционка" Бобруйской центральной больницы полностью забита "ковидом", еще несколько отделений - пневмонией.

Только за последние сутки около 80 человек поступили с пневмонией и ОРВИ. Некоторых отправили лечиться домой".

Много пневмонией на "Белшине", - пишет читатель со ссылкой на родственницу, которая работает в Бобруйской центральной больнице.

"Хотела бы рассказать о безобразии, которое творится в гимназии №2 города Бобруйска. Там есть учителя и работники администрации с подтвержденной "короной" и несколько работников с симптомами данного заболевания. Учителей не хватает и некоторые из тех, кто еще работает, вынуждены работать в две смены. При этом никто не сообщает родителям о возможной угрозе здоровью наших детей", - пишет жительница Бобруйска.

"Бобруйск, улица Интернациональная, 72. Есть зараженные на пятом этаже, семья. Подъезд обрабатывали", - пишет читатель.

"Бобруйский район, деревня Химы. Один зараженный. Всех, кто контактировали отправили на самоизоляцию, а это человек 20", - сообщает подписчик.

"Деревня Химы. Есть подтвержденные случаи коронавируса. Закрыли рапсовый завод, цех отправили на самоизоляцию", - пишет читатель.