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Итальянка выиграла картину Пикассо

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  • 21.05.2020, 11:59
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Итальянка выиграла картину Пикассо

Стоимость полотна оценивается в миллион евро.

Итальянка в рамках благотворительной лотереи выиграла картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в 1 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Картина называется "Натюрморт", Пабло Пикассо написал ее в 1921 году. Ее размер - 23 на 46 сантиметров.

Благотворительное событие проводил аукционный дом Christie's в Париже. Средства собирали на строительство и восстановление колодцев, оборудование поселков и школ в Камеруне, Мадагаскаре и Марокко умывальниками и туалетами.

Билеты на благотворительную лотерею приобрели более 50 тысяч человек из разных стран мира. Их стоимость составляла 100 евро. По некоторой информации, победительница получила свой билет в подарок.

В целом на благотворительную помощь было собрано 5,1 млн евро.

Картину для розыгрыша предоставил Дэвид Нахмад, коллекционер-миллиардер из Монако. Он получит 900 тысяч евро, а 100 тысяч евро пожертвует.


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