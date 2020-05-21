Королева Елизавета лично посвятит в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего миллионы для врачей 1 21.05.2020, 12:19

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Том Мур

Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Том Мур получит звание сэра.

100-летний ветеран британской армии Том Мур, собравший своей благотворительной акцией более 33 миллионов фунтов для помощи врачам страны во время пандемии, получит звание рыцаря, передает Reuters.

Посвятит его лично королева Елизавета. Ранее к ней с такой просьбой обратился премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Ранее дедушка стал настоящим национальным героем. Он получил известность в апреле благодаря очень успешной благотворительной акции.

99-летний Том пообещал, что к своему юбилею сделает 100 кругов в саду во дворе дома. Таким образом он хотел собрать 1000 фунтов. Но благодаря известности, которую он обрел по всему миру, он смог перевыполнить свой план — и собрать в 33 тыс. раз больше.

«Надеюсь, у нее не тяжелая рука. К тому времени я уже могу стать маленькой старой бедной душей», — шутит он. Сам Мур очень рад будущей встрече с королевой, передает Reuters.