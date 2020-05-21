Версия Минздрава: 33 371 случай заражения коронавирусом в Беларуси

Версия Минздрава: 33 371 случай заражения коронавирусом в Беларуси4
- 21.05.2020, 12:35
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Министерство продолжает публиковать заниженные данные.
Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 33 371 случай заражения коронавирусом, 185 человек умерли.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.
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