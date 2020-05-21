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Версия Минздрава: 33 371 случай заражения коронавирусом в Беларуси

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  • 21.05.2020, 12:35
  • 4,193
Версия Минздрава: 33 371 случай заражения коронавирусом в Беларуси

Министерство продолжает публиковать заниженные данные.

Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 33 371 случай заражения коронавирусом, 185 человек умерли.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.

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