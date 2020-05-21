Версия Минздрава: 33 371 случай заражения коронавирусом в Беларуси 4 21.05.2020, 12:35

4,193

Министерство продолжает публиковать заниженные данные.

Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 33 371 случай заражения коронавирусом, 185 человек умерли.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.