Банк Франции впервые использовал блокчейн-валюту для оплаты ценных бумаг 21.05.2020, 12:47

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В ближайшие недели французский Центробанк проведет ряд новых экспериментов в этой области.

Банк Франции, выполняющий роль центрального банка страны, провел успешные испытания в области использования цифровой валюты, впервые использовав технологию блокчейн для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора, передает finanz.ru.

«С начала года Банк Франции экспериментирует с цифровой валютой, чтобы изучить вместе с партнерами потенциальный вклад новых технологий в улучшение работы финансовых рынков, в частности, межбанковских переводов, - говорится в коммюнике. - 14 мая Банк Франции успешно использовал блокчейн, разработанный его командой для экспериментов по использованию цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ), для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг, осуществленного банком Societe Generale».

Отмечается, что в ближайшие недели французский Центробанк проведет ряд иных экспериментов в сотрудничестве с другими участниками рынка, в том числе по «использованию цифрового евро центрального банка в межбанковских расчетах». В Банке Франции отмечают повышенный интерес банковской и финансовой индустрии к подобным экспериментам и рассчитывают, что их результаты «станут важным вкладом <...> в более глобальные исследования, которые проводит Евросистема в области ЦВЦБ».

В декабре 2019 года Банк Франции сообщил о намерении протестировать собственную цифровую валюту в первом квартале 2020 года. Президент регулятора Франсуа Виллеруа де Гало сообщил в интервью газете «Эко», что проект будет касаться только межбанковских переводов и не затронет розничные платежи для граждан. По его словам, данный эксперимент продиктован в том числе стремлением получить рычаг влияния для поддержки суверенитета национальной финансовой системы на фоне появления частных инициатив вроде проекта компании Facebook по запуску криптовалюты Libra.