За месяц больше девяти тысяч российских медиков заразились коронавирусом 1 21.05.2020, 13:06

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Масштабы эпидемии просто поражают.

В России за последний месяц коронавирусом заразились 9479 медицинских работников. Об этом пишет Associated Press, суммировавшее данные официальных отчетов и сообщений СМИ, пишет kasparov.ru.

По данным агентства, более 70 медицинских работников умерли. Associated Press отмечает, что это количество может быть больше — так, в "Списке памяти", куда сами врачи могут добавлять информацию об умерших коллегах, на данный момент 254 имени.

Минздрав России не успел ответить на запрос журналистов.

О первом умершем от коронавируса враче стало известно в конце апреля: он работал в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве. Также сообщалось, что по состоянию на 19 мая в Северной Осетии с начала пандемии Covid-19 заразились 380 врачей, в Чечне по состоянию на 21 мая — 90.

19 мая "Медиазона" опубликовала исследование, в котором говорилось, что в России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Таким образом, смертность врачей от Covid-19 в России в 16 раз выше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы. Издание отмечало, что высокая смертность медиков может объясняться двумя факторами: или общая смертность в России занижена, и поэтому доля медицинских работников непропорционально высокая, или в стране не работают меры защиты медиков при контакте с пациентами.