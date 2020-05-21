Павел Северинец: Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» 8 21.05.2020, 13:07

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Бережем друг друга и готовимся выйти на улицы.

Тысячи белорусов задыхаются и умирают в переполненных больницах. Ворота для заражений открыл Лукашенко. Он же объявил «выборы»…

Переключил внимание — со смертей людей на «выборы», пишет сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец в «Фейсбуке».

Не нужно заниматься самообманом, друзья. Ваш голос в РБ уже более двадцати лет ничего не значит, на «выборах» абсолютная фальсификация — как и со статистикой по COVID-19. Изменить ситуацию может другое — гражданское неповиновение, ненасильственное сопротивление, длительный массовый протест, как в Бресте. Борьба, твердость, солидарность.

Возьмите себя в руки. Если не вы — то никто.

Две политические силы, которые сейчас разрывают Беларусь — коммунизм Лукашенко и империализм Кремля — взаимосвязаны и одинаковы враждебны по отношению к Беларуси. Они разрушают страну и уничтожают народ: режим физически, а Кремль ментально.

Поэтому, еще раз: основой для новой Беларуси может быть только национальная идея. Ее ядром — христианские моральные ценности, белорусский язык и европейская перспектива. Новое белорусское Возрождение.

Беларусь просыпается. Мы должны противопоставить грубому насилию, давлению, задержаниям и арестам — неучастие в делах зла. В этом сила бессильных, как писал Вацлав Гавел. В этом солидарность, как говорил Иоанн Павел ІІ и повторял польский народ.

Родители не отдают детей в школы. Сотрудники не идут на парады и спартакиады. Доктора спасают жизни и не прячут правду. Учителя не фальсифицируют. Церкви и Костел не благословляют обман. Социальные сети в полную грудь дышат солидарностью, как легки здорового человека.

В конце концов, люди не участвуют в спектакле Ермошиной.

Это не просто бойкот. Задача — чтобы большинство белорусов осознало себя большинство, которое не выполняет приказы диктатора. Именно этот психологический эффект в августе способен дать решающий толчок для массовых мирных протестов и национальной забастовки. Сила рождается в понимании единства и победы. И тогда сердце начинает биться в барабанном ритме.

Пустые «выборные участки» означают полные улицы и площади.

Теперь — бережем друг друга, не подчиняемся злу, объединяемся и готовимся выйти. Пусть Лукашенко уходит вместе с пандемией.