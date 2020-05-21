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Силовики против Путина

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  • Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»
  • 21.05.2020, 13:11
  • 4,571
Силовики против Путина
Аббас Галлямов

Градус недовольства в РФ растет.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев рассказал вчера о многочисленных нарушениях, которые он обнаружил, разбираясь с нацпроектами. Здесь и завышение стоимости, и оплата невыполненных работ, и фальсификация отчетности, и так далее, и тому подобное. Короче, «хищения» и «коррупция».

Вообще-то многие из перечисленных вещей тянут на серьезные сроки. Вы можете представить себе, чтобы в нормально функционирующем государстве такое заявление обошлось без последствий? Чтоб никого не наказали, и не отдали под суд? Здесь надо понимать, что в иерархии чиновничьих приоритетов нацпроекты находятся на самом верху.

Это главный инструмент, с помощью которого президент собирался организовать пресловутый прорыв, обещанный россиянам в ходе последней избирательной кампании. И вот здесь — в святая святых — обнаружена массовая коррупция, а власти смолчат и ничего не сделают? Будут терпеть это дальше? Вы в это верите? Я — не очень. Путин хочет выглядеть лидером сильного, дееспособного государства, а не африканского failed state.

В конце концов, сложивший критическую массу яиц в одну корзину президент лишился свободы маневра и вынужден был бессильно наблюдать, как армейцы расправляются с остатками демократии и забирают власть себе…

И здесь мы подходим к самому главному. Было ли выступление Патрушева его собственной инициативой или он согласовал его с президентом? Если верно первое, то происшедшее имеет смысл трактовать как заявку силовой корпорации на резкое повышение своего политического влияния. Очевидно ведь, что воровство и разбазаривание денег, выделенных на строительство светлого будущего, нельзя оставлять без последствий. Значит, надо наказывать, надо сажать.

Если Патрушев не согласовал своего выступления с Путиным, значит получается, что силовики, по сути, приперли последнего к стенке. Или реагируй и выдай нам мандат на массовые посадки, или будешь выглядеть бессильным африканским царьком, подданые которого разворовывают страну прямо у него под носом.

Нет, в такое я не очень верю. Президент, конечно, теряет свое политическое влияние и постепенно впадает во все большую зависимость от правоохранителей, но все-таки пока не настолько сильно, чтобы они могли себе позволить такое. В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин.

Значит, предстоит чистка. О том, что она напрашивается, я уже писал. Идущая сейчас «коронавирусная федерализация» позволяет региональным властям накачивать административнее мускулы — они получают все больше полномочий и распоряжаются все большим объемом ресурсов. Следствием является их политическое усиление. Губернаторы становятся популярнее президента — можете посмотреть по этому поводу данные Левада-центра. Для персоналистского режима это немыслимо. Если региональные элиты сейчас не осадить, то тут и до парада суверенитетов недалеко. Президент, сделавший двадцать лет назад централизацию своим главным политическим коньком, не может этого не чувствовать.

К тому же, вообще пора искать крайнего. Градус недовольства растет и если ты не переложишь сейчас ответственности за происходящее на кого-нибудь другого, она ляжет на тебя самого.

В общем, я трактую вчерашнее выступление секретаря Совбеза как еще одно подтверждение того, что подготовка к чисткам в губернаторском корпусе идет полным ходом.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»


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