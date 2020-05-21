От коронавируса умерла медсестра Борисовской центральной районной больницы 21.05.2020, 13:22

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Ее муж находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники Борисовской центральной районной больницы сообщают о смерти от коронавируса 61-летней медсестры. Ее муж – в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал «Баста!».

«16 мая в УЗ Борисовская ЦРБ умерла медсестра хирургического отделения Татьяна, ей был 61 год, - пишет работник больницы. - Она присутствовала в качестве операционной медсестры во время экстренной операции пациента с подтвержденным Covid-19, которого перевели из инфекционной больницы.

Заразилась она и ее муж. После непродолжительной болезни она погибла, прощание было в субботу, ее привозили на территорию больницы в закрытом гробу. Муж ее с Covid-19 в тяжелом состоянии находится в больнице, на похороны он не попал».

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