Гомельчане добились отмены строительства флагштока за 1,5 миллиона 8 21.05.2020, 13:30

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С места стройки исчезло оборудование, техника, вбитые сваи достали, а площадку разровняли.

В Гомеле отказались от идеи строительства флагштока за 1,5 млн рублей против которого выступали тысячи горожан, сообщает tut.by.

Вечером 20 мая пользователь телеграмм-чата конструктивных изменений Алекс заметил активность на строительной площадке. А на следующий день с места стройки исчезло оборудование, техника, вбитые сваи достали, а площадку разровняли.

— Похоже, что те, кто в марте незаконно забурил туда сваи, эти сваи и убрал, — сделал выводы активист.

В облисполкоме подтвердили предположения активистов — флагштока не будет.

Напомним, в феврале стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага, размер его полотнища составит 12×6 метров. Устройством свайного основания занимается «Буровая компания «Дельта».

Проект разработал Гражданпроект по заказу УКСа Гомеля по решению горисполкома.

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Гомельчане создали петицию против строительства флагштока. Ее подписали более 4,5 тысячи человек. Подписавшие петицию отмечали, что руководство города должно было учесть мнение горожан до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города. Возмутила людей и высокая стоимость объекта.

В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, сказано, что проект получил согласование в Министерстве культуры и всех заинтересованных ведомствах и организациях, а работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.