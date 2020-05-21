Министерство образования назвало новые даты ЦТ
- 21.05.2020, 13:39
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На русский язык и математику отводится по два дня.
Минобразования назвало новые даты ЦТ. Информация появилась в телеграм-канале ведомства, сообщает tut.by.
Интернесно, что русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — в этом году будут сдавать два дня.
График ЦТ-2020 выглядит так:
белорусский язык — 25 июня,
русский язык — 26 и 27 июня,
обществоведение — 29 июня,
математика — 1 и 2 июля,
биология — 4 июля,
химия — 8 июля,
физика — 10 июля,
история Беларуси — 12 июля,
география — 14 июля,
всемирная история (новейшее время) — 16 июля.
ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля.
Напомним, в этом году в связи с «ковид» сроки сдачи сместили на две недели.
— Абитуриентам, которые в ходе регистрации на ЦТ уже получили пропуска до утверждения нового графика проведения централизованного тестирования, обменивать их не понадобится, — поясняют в Министерстве образования. — Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ и прибыть на ЦТ в соответствии с новыми датами.