Министерство образования назвало новые даты ЦТ 21.05.2020, 13:39

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На русский язык и математику отводится по два дня.

Минобразования назвало новые даты ЦТ. Информация появилась в телеграм-канале ведомства, сообщает tut.by.

Интернесно, что русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — в этом году будут сдавать два дня.

График ЦТ-2020 выглядит так:

белорусский язык — 25 июня,

русский язык — 26 и 27 июня,

обществоведение — 29 июня,

математика — 1 и 2 июля,

биология — 4 июля,

химия — 8 июля,

физика — 10 июля,

история Беларуси — 12 июля,

география — 14 июля,

всемирная история (новейшее время) — 16 июля.

ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля.

Напомним, в этом году в связи с «ковид» сроки сдачи сместили на две недели.

— Абитуриентам, которые в ходе регистрации на ЦТ уже получили пропуска до утверждения нового графика проведения централизованного тестирования, обменивать их не понадобится, — поясняют в Министерстве образования. — Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ и прибыть на ЦТ в соответствии с новыми датами.