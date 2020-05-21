COVID-19 в Брестской области: заражение распространяется по деревням и агрогородкам 21.05.2020, 13:45

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Стали известны данные о новых очагах инфекции.

Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Заражение распространяется по деревням и агрогородкам, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Ивацевичский район, город Коссово. В местной больнице - 17 случаев "короны" и восполения легких только среди медперсонала. Отношение у всех несерьезное, как у врачей, так и младшего медперсонала", - пишет читатель канала.

"Брестская область, Каменецкий район, агрогородок Каменюки, туристический центр Беловежской пущи. Люди едут сюда, как ни в чем не бывало, большенство - без какой либо защиты. Двое работников музея природы проходят как контакты первого уровня, но никто об этом не говорит", - сообщает подписчик канала.

"Пружаны, школа №3, 9 класс. Ученик уже неделю ходит на занятия с симптомами Covid-19, девочку с такими же симптомами положили в больницу. До этого на прошлой неделе три ученика по невыясненым причинам в школу не ходили. Объясняли плохим самочувствием", - пишет читатель канала.

"Брест, УП "Гефест-техника". Пневмония в отделе труда и заработной платы", - сообщает подписчик канала.

"Агрогородок Парохонск, Пинский район. У учителя труда подтвердился коронавирус. Вчера у 90 учеников взяли тесты. Врачи приезжали в школу. Всех отправили по домам", - пишет читатель канала.

"Березовский район, Брестская область, деревня Стригинь. 11 класс средней школы на изоляции. У одного из учеников подтвержден Covid-19. У его мамы диагноз подтвержден уже давно", - сообщает подписчик канала.

"Случаи коронавируса обнаружены в Доме милосердия, который находится в деревне Именины Кобринского района. Как только появилась информация об угрозе пандемии, руководство сразу же приняло решительные меры по ограждению постояльцев и обслуживающего персонала от заболевания. Сразу был объявлен карантин", - пишет читатель канала.

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