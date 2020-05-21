Парад, кочующий во времени

Парад, кочующий во времени1
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 21.05.2020, 13:48
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Идет война чиновная, дурацкая война.
Ожесточенная подковерная борьба за дату проведения парада продолжается. Идет война чиновная, дурацкая война.
То есть, обсуждают, когда удобнее торжественно сжечь наши деньги. Часть уже спалили 9 мая, устроив пролет авиации над Москвой.
Вчера из Кремля снова пришла весть о параде 24 июня, совмещенном с голосованием Путина.
Сегодня из Минобороны «источники» сообщают, что вряд ли. Из-за пандемии. Поэтому, может быть, парад пройдет осенью – 3 сентября, в день памяти погибших в школе №1 в Беслане, на который российские власти недавно перенесли официальное празднование окончания Второй мировой войны в РФ. То есть, устроить преступный весенний призыв в армию Путину и Шойгу пандемия не помешала, а возможному июньскому военному дефиле она препятствует.
Но и 3 сентября – не окончательная дата. Есть вариант откатать парад 7 ноября. Близкий к администрации источник «Коммерсанта» назвал и эту дату. Ух!
При всех этих «острых обсуждениях» одна тема остается непроясненной – кто и какую понесет ответственность за преступное решение проводить репетиции парада в условиях пандемии? Кто и как ответит за решение, которое привело к заражению сотен военных?
При слове «ответственность» лица начальства скучнеют. «Ну вот, опять вы, либералы …» Путин и Шойгу привыкли никогда и ни за что не отвечать.
Они тему ответственности закидывают очередным ненужным торжеством. Труби, горнист, скликай парад!
Телеграм-канал «Серпом По»