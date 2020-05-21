Контакт первого уровня: как студентка Горецкой академии оказалось запертой в общежитии 1 21.05.2020, 13:53

1,808

В учебном заведении произошла вспышка коронавируса.

Студентка БГСХА Анастасия Воронова 3 мая ехала на учебу в Горки в маршрутке. 6 мая выяснилось, что в той же маршрутке с ней ехал человек с коронавирусом. Так девушка стала контактом 1-ого уровня, а ее соседки по комнате — 2-ого, сообщает mogilev.online.

На две недели Анастасия оказалась закрыта в комнате общежития. Возможность помыться была только в умывальнике на этаже, а еду ей приносили из столовой.

8 мая у Анастасии взяли тест на коронавирус. Результат она ждала неделю — и тот оказался отрицательным. А 19 мая закончился период самоизоляции.

Видео о самоизоляции Анастасии в общежитии опубликовано на Youtube-канале «Шмот на блюде».