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Контакт первого уровня: как студентка Горецкой академии оказалось запертой в общежитии

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  • 21.05.2020, 13:53
  • 1,808
Контакт первого уровня: как студентка Горецкой академии оказалось запертой в общежитии

В учебном заведении произошла вспышка коронавируса.

Студентка БГСХА Анастасия Воронова 3 мая ехала на учебу в Горки в маршрутке. 6 мая выяснилось, что в той же маршрутке с ней ехал человек с коронавирусом. Так девушка стала контактом 1-ого уровня, а ее соседки по комнате — 2-ого, сообщает mogilev.online.

На две недели Анастасия оказалась закрыта в комнате общежития. Возможность помыться была только в умывальнике на этаже, а еду ей приносили из столовой.

8 мая у Анастасии взяли тест на коронавирус. Результат она ждала неделю — и тот оказался отрицательным. А 19 мая закончился период самоизоляции.

Видео о самоизоляции Анастасии в общежитии опубликовано на Youtube-канале «Шмот на блюде».


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