Ученые нашли человека, кровь которого блокирует COVID-19 1 21.05.2020, 14:05

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Это может помочь в поиске методов борьбы с новым коронавирусом.

Образцы крови пациента, у которого в 2003 году диагностировали коронавирусную атипичную пневмонию, содержат антитело, блокирующее новый коронавирус SARS-CoV-2. Этот человек может помочь ученым в поиске методов борьбы с новым коронавирусом, который вызвал пандемию COVID-19, уверяют медики, сообщает издание Life Science (перевод - unian.net).

Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки, отмечают ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона, которые принимали участие в исследовании.

Поскольку изучение клеток проводилось в лаборатории, нужно гораздо больше исследований, чтобы показать, будет ли это антитело эффективно противодействовать SARS-CoV-2 у людей.

В заявлении говорится, что компания Vir Biotechnology быстро разработала антитело для разработки и тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях. Полученные данные «прокладывают путь» для использования S309, или отдельно, или в составе «коктейля антител», для профилактики или лечения COVID-19 (заболевания, вызванного новым коронавирусом).

Многие лаборатории ищут так называемые «нейтрализующие антитела», которые блокируют патоген от заражения клеток, для лечения COVID-19. Но в отличие от большинства предыдущих исследований, которые искали эти антитела у людей, у которых был COVID-19, новое исследование искало их у человека с инфекцией SARS еще в 2003 году. «Это то, что позволило нам двигаться так быстро по сравнению с другими группами», — сказал соавтор исследования Дэвид Вислер, доцент кафедры биохимии в Медицинской школе Университета Вашингтона.

Среди 25 исследованных антител авторы обнаружили несколько антител, которые могут связываться с SARS-CoV-2, и одно из них, в частности, S309, представляло собой «сильное» нейтрализующее антитело. Когда исследователи объединили S309 с другими антителами, которые имели более слабую активность против SARS-CoV-2, этот «коктейль антител» еще больше усилил нейтрализацию SARS-CoV-2. По их словам, такой коктейль может быть использован как профилактическое лечение.

Интересно, что ранее старший преподаватель кафедры вирусной иммунологии Бирмингемского университета Зания Стаматаки заявила, что вакцина от нового вируса является «в пределах досягаемости».

По ее словам, у большинства инфицированных пациентов вырабатываются антитела и есть доказательство соответствующего ответа Т-лимфоцитов. «Хоть мы и не знаем, является ли эта реакция защитной, она может свидетельствовать об иммунологической памяти — краеугольный камень вакцинации. Вакцины будут улучшать и обогащать, чтобы вызвать иммунный ответ сильнее, чем естественная инфекция», — подчеркнула она.

Кроме того, коронавирусы мутируют медленнее, чем другие вирусы, например, грипп. Опыт SARS и MERS показал, что антитела могут сохраняться в течение 1-2 лет после выздоровления.

А новое исследование показывает, что некоторые антитела активны около 17 лет.