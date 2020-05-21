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«Ребята, здоровых сейчас не будет»

  • 21.05.2020, 14:25
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«Ребята, здоровых сейчас не будет»
Фото: AP

Что происходит на крупнейшем в РФ золотодобывающем комбинате, где более 800 заболевших с коронавирусом.

Министерство обороны РФ разворачивает полевой госпиталь на 100 коек и полевой лагерь на 1000 койко-мест в поселке Еруда Красноярского края. На крупнейшем в России золотодобывающем Олимпиадинском горнообогатительном комбинате выявлены больше 800 заболевших.

"Вон там коронавирусные находятся. Вся общага на карантине. 82 человека, заболевших коронавирусом. А это наша рядом, мы здесь живем. Какая это изоляция". Эти кадры из Еруды "Настоящему Времени" прислал один из сотрудников крупнейшего в России золотодобывающего комбината компании "Полюс". Там 9 мая выявлена массовая вспышка коронавируса. Для вахтовиков, живущих в поселке Еруда, развернули госпиталь в зданиях местного клуба, спортзала и общежития.

По первичным тестам на данный момент коронавирус выявлен у 805 человек из шести тысяч сотрудников. Глава предприятия говорит, что ситуацию на комбинате начали контролировать еще в марте.

"Первое, что мы сделали, – это системно взялись за оснащение местных лабораторий с тем, чтобы организовать постоянное тестирование всех прибывающих на год вахтовых работников", – рассказал гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев.

Однако работники комбината рассказали Настоящему Времени, что на предприятии не хватает перчаток и респираторов. В неофициальных разговорах руководство говорит сотрудникам готовиться к тому, что заболеют все.

Вот цитата из телефонного разговора начальника одного из цехов комбината со своими подчиненными:

"Ребята, поймите правильно, здоровых сейчас не будет! Будут болеть абсолютно все, потому что плотность очень большая, и вы ничего не сделаете. Единственное здесь – максимально защищаться так, чтобы организм хватал маленькие дозы и успел приспособиться. Те, кто схватили много, валятся. Те, у кого слабый иммунитет, валятся сразу – температура, сразу критическое состояние".

Ранис Маллямов работает подрядчиком компании "Полюс" уже восемь лет. Сейчас он также находится в Еруде. По его словам, большинство работников настроены оптимистично, тем более дезинфекторы и маски им привозят регулярно.

"Сейчас начали повторное тестирование больных и здоровых людей. Если согласно положению у вахтовика будет дважды проведено тестирование и дважды будет отрицательное наличие коронавируса, то они могут спокойно следовать домой на место отдыха", – поясняет Ранис Маллямов.

К решению ситуации на Олимпиадинском ГОКе подключилось Минобороны.

Сводный отряд Минобороны 19 мая развернул в Еруде мобильный полевой госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на тысячу койко-мест. На следующий день войска химзащиты провели дезинфекцию производственных объектов. Несмотря на вспышку коронавируса, ГОК продолжает работать. В прошлом году на комбинате добыли золота на сумму свыше $2 млрд.

Впервые о заразившихся COVID-19 на золотодобывающем комбинате сообщили 9 мая – их было 82. К 13 числу их стало уже более 300. Прямо на предприятии развернули мобильный госпиталь и оборудовали карантинные помещения. Об условиях проживания там недовольные работники рассказали Сибирь.Реалии.

"Нас всех загнали в один спортзал, установили койки в четыре ряда. Расстояние между койками – дай бог протиснуться. Дышать нечем: сами представляете, какие ароматы, когда в одном помещении под 80 мужиков заперли, а мыться негде. Нормально поесть тоже негде – едим на подоконниках. Заснуть от вони и шума невозможно. В туалет очередь. К розеткам очередь. С вахтовой скотинкой никогда особо не церемонились, но это уже перебор. Это не карантин, а ад кромешный", – рассказал работник завода. Он сообщил, что подходящих для лечения коронавируса медикаментов у врачей нет, и они дают заболевшим только парацетамол.

Издание писало, что всем сотрудникам Олимпиадинского ГОКа запретили покидать территорию предприятия, которое охраняет Росгвардия. Работники, по их словам, ожидают, что в таких условиях им всем придется переболеть коронавирусной инфекцией.


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