Папа Римский назначил нового апостольского нунция в Беларуси 21.05.2020, 14:23

О решении Франциска стало известно сегодня.

Папа римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси. Им стал хорватский иерарх, архиепископ Анте Йозич. О решении Франциска стало известно 21 мая, сообщает пресс-служба Ватикана.

Анте Йозич родился 16 января 1967 года в городе Триль в Хорватии. Работал в Индии, России, на Филиппинах, в Кот-д-Ивуаре.

В Беларуси он сменит Габора Пинтера, который стал апостольским нунцием в Гондурасе.

Апостольский нунций — постоянный дипломатический представитель папы римского в государствах, с которыми Святой Престол поддерживает дипломатические отношения.