Президент Узбекистана на полгода запретил принимать новые правовые акты 21.05.2020, 14:38

Oграничение введено, чтобы «систематизировать законодательство».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил всем министерствам и ведомствам страны принимать новые ведомственные нормативно-правовые акты в период с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года, сообщает currenttime.tv.

Как сообщает телеграм-канал Министерства юстиции Узбекистана, ограничение введено, чтобы "систематизировать законодательство" и сократить "избыточное правовое регулирование".

В порядке исключения ведомства могут принимать решения о внесении изменений и дополнений в уже действующее законодательство, признавать какие-то регуляции недействительными или объединять несколько регуляций в одну.

В президентском указе отдельно отмечено, что нормы об ответственности физических и юридических лиц устанавливаются исключительно законами, а не ведомственными или другими актами.

Министерствам также на полгода запрещено самостоятельно устанавливать платежи и сборы с граждан и организаций, в том числе за разрешительные документы.

Мирзиёев ранее уже обещал упростить госрегулирование для бизнеса и частных лиц, в частности, внедрить систему "одного окна" при получении пособий и оформлении документов. Но пока многие его инициативы в этой области продолжают оставаться декларативными.